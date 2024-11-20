Байден схвалив постачання протипіхотних мін для України, - The Washington Post

Президент США Джо Байден санкціонував постачання протипіхотних мін Україні. Цей крок зміцнить обороноздатність Києва проти військ РФ, які наступають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Рішення послідувало за недавнім дозволом Білого дому, який дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності ATACMS по території Росії.

Видання зазначає, що доставка протипіхотних мін в Україну також є потенційно спірною. Зокрема, понад 160 країн підписали міжнародний договір, який забороняє їх використання, оскільки ця зброя може завдати довгострокової шкоди цивільному населенню.

Однак Київ прагнув цих постачань з того часу, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення, а також розмістила протипіхотні міни на передовій, щоб завадити Україні в її прагненні повернути свою територію.

Чому було ухвалено рішення

Чиновники повідомили виданню, що адміністрація Байдена глибоко стурбована нападами Росії на передові лінії України протягом останніх тижнів і бачить нагальну необхідність стримати наступ. Пентагон вважає, що надання мін є одним із найкорисніших кроків, які може зробити адміністрація Джо Байдена, щоб допомогти сповільнити наступ Росії.

Один із чиновників сказав, що тип протипіхотних мін, який нададуть Україні - "непостійні". Це означає, що міни самоліквідуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, знижуючи небезпеку для мирних жителів. За словами цього джерела, українські політики взяли на себе зобов'язання не встановлювати міни в густонаселених районах. При цьому експерти з контролю над озброєннями заявили, що навіть "непостійні" міни становлять загрозу безпеці.

Джерело WP також пояснило, чому використання мін буде корисним із застосуванням інших боєприпасів.

"Росія атакує українські лінії на сході хвилями військ, не звертаючи уваги на втрати, які зазнають. Отже, українці, очевидно, зазнають втрат, і все більше міст і селищ ризикують впасти. Ці міни були створені спеціально для боротьби саме з цим. Коли вони використовуються спільно з іншими боєприпасами, які ми вже постачаємо Україні, передбачається, що вони сприятимуть ефективнішій обороні", - сказав чиновник.

Як пише WP, Байден не хотів постачати Україні міни, зіткнувшись із побоюваннями всередині його власної адміністрації та з боку широкого кола прихильників протимінної політики. Вони казали, що ризик для мирних жителів неприйнятно високий.

Проте успіхи РФ на полі бою в останні місяці змусили Білий дім знайти нові способи допомогти Києву, особливо після перемоги обраного президента США Дональда Трампа, який пообіцяв якнайшвидше завершити війну.

Де будуть застосовувати міни

Один із чиновників розповів, що використання мін буде обмежено територією України. Очікується, що ними скористаються на сході країни.

Це пов'язано з тим, що росіяни досягли значних успіхів на в Донецькій області і в останні місяці захопили територію найшвидшими темпами з 2022 року. ЗСУ ж важко вибудовували міцні оборонні лінії на тлі вильотів безпілотників і невеликих штурмових груп росіян.

Також WP додало, що ні Росія, від США не входять до числа 164 учасників Оттавської конвенції, також відомої як Договір про заборону мін. Тобто, документ забороняє встановлення та передачу протипіхотних мін.

При цьому у 2022 році Байден відродив політику епохи Обами, яка забороняла передачу та використання американських протипіхотних мін за межами Корейського півострова.