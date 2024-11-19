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Ілон Маск змінив алгоритми X для самопіару та просування республіканців – дослідження
22:44 18.11.2024 |
Після придбання соцмережі Twitter (нині X) Ілоном Маском дехто висловлював побоювання, що новий власник використовуватиме соцмережу для само піару та політичної агітації. Нове дослідження підтвердило ці припущення - алгоритми X тепер справді «полюбляють» дві речі: самого Ілона Маска та республіканців.
Отже, Ілон Маск та його платформа X, ймовірно, змінили алгоритми, щоб збільшити популярність його акаунта, а також акаунтів інших користувачів із консервативними поглядами. Це, скоріш за все, сталося в період, коли Маск оголосив про підтримку Дональда Трампа в президентській кампанії. Про це йдеться в новому дослідженні Університету технологій Квінсленда (QUT). Виявилося, що після цього оголошення публікації Маска раптово стали набагато популярнішими.
Автори дослідження - доцент цифрових медіа Тімоті Грем із QUT та професор комунікацій і медіа Марк Андрєєвич з Університету Монаша - порівняли активність в акаунті Маска до та після його підтримки Трампа в липні. Вони встановили, що починаючи з 13 липня, його пости отримували на 138% більше переглядів і на 238% більше ретвітів, ніж раніше.
Маск демонстрував вищі темпи зростання активності, ніж загальні тенденції на платформі, зазначають дослідники. Вони також виявили, що інші акаунти з республіканськими поглядами також отримували збільшення залучення, хоча й меншою мірою.
Результати дослідження відповідають висновкам, які раніше публікували The Wall Street Journal та The Washington Post, про можливе упередження алгоритмів X на користь правих поглядів. Однак дослідники зазначають, що були обмежені «відносно невеликою кількістю даних», адже платформа припинила доступ до свого академічного API. Вони додали, що, хоч і не знайшли доказів втрати даних, «немає гарантії, що всі пости було зібрано».
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