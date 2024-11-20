Зеленський ініціює встановлення рамок-металошукачів у школах і громадських будівлях

Президент України Володимир Зеленський ініціює встановлення рамок металошукачів на вході до шкіл, інших освітніх установ і громадських будівель для підвищення безпеки українців.

"Окремо хочу відзначити принципово важливий і простий проєкт, який має бути виконаний по всій Україні, - це рамки металошукачів на вході до шкіл, усіх інших освітніх закладів, громадських будівель", - сказав він, презентуючи Внутрішній план стійкості у Верховній Раді у вівторок.

"Це буквально одна з основ культури безпеки. Урядовці, обласна влада і місцеве самоврядування мають представити чіткі терміни реалізації цього проєкту заради безпеки українців", - зазначив президент.

Згідно з даними системи "Прозорро", вартість арочних металодетекторів може становити близько 50 тис. грн. Зокрема, Головний сервісний центр МВС купує 100 таких рамок за ціною 52,428 тис. грн у ТОВ "Секур Інтеграція", а "Укрпошта" - 32 рамки за 51,563 тис. грн у ТОВ "НТП "Оберіг" із послугою монтажу.

Хоча в системі "Прозорро" є й інші тендери з цінами від 39 тис. грн до більш ніж 200 тис. грн, а на сайті "Розетка" ціни стартують від 32,8 тис. грн і доходять до 160 тис. грн.

Згідно з даними порталу Education.ua та Інституту освітньої аналітики, наразі в Україні близько 12,7 тис. шкіл.