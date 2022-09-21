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АНАЛІТИКА

Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри

11:10 21.09.2022 |

Новини IT

Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри

 

Компанія Nvidia представила перші відеокарти лінійки GeForce RTX 40. Разом вона також анонсувала технологію суперсемплінгу DLSS 3, і про неї варто розповісти докладніше, до того ж компанія називає технологію революційним проривом у графіці на основі ШІ.

Суть технології залишилася тією ж: завдяки спеціальним тензорним ядрам у GPU відеокарт та спеціальному алгоритму на основі ШІ відеокарта добудовує частини зображення, беручи за основу картинку меншої роздільної здатності та підвищуючи його до необхідного. Але у DLSS 3 змінилася одна важлива особливість. Тепер технологія додає оптичну мультикадрову генерацію для створення нових кадрів. Тобто, якщо раніше DLSS домальовувала окремі пікселі, то тепер мова про цілі кадри. Звичайно, це дуже сильно знижує навантаження на GPU, і сама Nvidia говорить про те, що активація DLSS 3 дозволяє підвищити продуктивність в два-чотири рази і навіть більше!

Наприклад, у Cyberpunk 2077 невідома відеокарта при невідомих налаштуваннях якості видає 20-22 к/с із включеним трасуванням променів, а при активації DLSS 3 продуктивність підвищується до 96-100 к/с!


При цьому DLSS 3 включає технологію Nvidia Reflex, завдяки чому заодно знижується затримка.

DLSS 3 стане доступною вже в жовтні відразу в 35 іграх і не тільки:

A Plague Tale: Requiem
Atomic Heart
Black Myth: Wukong
Bright Memory: Infinite
Chernobylite
Conqueror's Blade
Cyberpunk 2077
Dakar Rally
Deliver Us Mars
Destroy All Humans! 2 - Reprobed
Dying Light 2 Stay Human
F1 22
F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
Frostbite Engine
HITMAN 3
Hogwarts Legacy
ICARUS
Jurassic World Evolution 2
Justice
Loopmancer
Marauders
Microsoft Flight Simulator
Midnight Ghost Hunt
Mount & Blade II: Bannerlord
Naraka: Bladepoint
Nvidia Omniverse
Nvidia Racer RTX
PERISH
Portal with RTX
Ripout
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Scathe
Sword and Fairy 7
SYNCED
Lord of the Rings: Gollum
The Witcher 3: Wild Hunt
THRONE AND LIBERTY
Tower of Fantasy
Unity
Unreal Engine 4 & 5
Warhammer 40,000: Darktide

Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри

 

Судячи з прес-релізу Nvidia, нова технологія працюватиме тільки на нових відеокартах RTX 40, хоча прямо про неможливість запуску DLSS 3 на старіших картах компанія не говорила.
За матеріалами: ixbt.com
 

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