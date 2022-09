Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри

Компанія Nvidia представила перші відеокарти лінійки GeForce RTX 40. Разом вона також анонсувала технологію суперсемплінгу DLSS 3, і про неї варто розповісти докладніше, до того ж компанія називає технологію революційним проривом у графіці на основі ШІ.

Суть технології залишилася тією ж: завдяки спеціальним тензорним ядрам у GPU відеокарт та спеціальному алгоритму на основі ШІ відеокарта добудовує частини зображення, беручи за основу картинку меншої роздільної здатності та підвищуючи його до необхідного. Але у DLSS 3 змінилася одна важлива особливість. Тепер технологія додає оптичну мультикадрову генерацію для створення нових кадрів. Тобто, якщо раніше DLSS домальовувала окремі пікселі, то тепер мова про цілі кадри. Звичайно, це дуже сильно знижує навантаження на GPU, і сама Nvidia говорить про те, що активація DLSS 3 дозволяє підвищити продуктивність в два-чотири рази і навіть більше!

Наприклад, у Cyberpunk 2077 невідома відеокарта при невідомих налаштуваннях якості видає 20-22 к/с із включеним трасуванням променів, а при активації DLSS 3 продуктивність підвищується до 96-100 к/с!





При цьому DLSS 3 включає технологію Nvidia Reflex, завдяки чому заодно знижується затримка.

DLSS 3 стане доступною вже в жовтні відразу в 35 іграх і не тільки:

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror's Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka: Bladepoint

Nvidia Omniverse

Nvidia Racer RTX

PERISH

Portal with RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Scathe

Sword and Fairy 7

SYNCED

Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 & 5

Warhammer 40,000: Darktide

Судячи з прес-релізу Nvidia, нова технологія працюватиме тільки на нових відеокартах RTX 40, хоча прямо про неможливість запуску DLSS 3 на старіших картах компанія не говорила.