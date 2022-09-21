Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри

Компанія Nvidia представила перші відеокарти лінійки GeForce RTX 40. Разом вона також анонсувала технологію суперсемплінгу DLSS 3, і про неї варто розповісти докладніше, до того ж компанія називає технологію революційним проривом у графіці на основі ШІ.
Суть технології залишилася тією ж: завдяки спеціальним тензорним ядрам у GPU відеокарт та спеціальному алгоритму на основі ШІ відеокарта добудовує частини зображення, беручи за основу картинку меншої роздільної здатності та підвищуючи його до необхідного. Але у DLSS 3 змінилася одна важлива особливість. Тепер технологія додає оптичну мультикадрову генерацію для створення нових кадрів. Тобто, якщо раніше DLSS домальовувала окремі пікселі, то тепер мова про цілі кадри. Звичайно, це дуже сильно знижує навантаження на GPU, і сама Nvidia говорить про те, що активація DLSS 3 дозволяє підвищити продуктивність в два-чотири рази і навіть більше!
Наприклад, у Cyberpunk 2077 невідома відеокарта при невідомих налаштуваннях якості видає 20-22 к/с із включеним трасуванням променів, а при активації DLSS 3 продуктивність підвищується до 96-100 к/с!
При цьому DLSS 3 включає технологію Nvidia Reflex, завдяки чому заодно знижується затримка.
DLSS 3 стане доступною вже в жовтні відразу в 35 іграх і не тільки:
A Plague Tale: Requiem Atomic Heart Black Myth: Wukong Bright Memory: Infinite Chernobylite Conqueror's Blade Cyberpunk 2077 Dakar Rally Deliver Us Mars Destroy All Humans! 2 - Reprobed Dying Light 2 Stay Human F1 22 F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Frostbite Engine HITMAN 3 Hogwarts Legacy ICARUS Jurassic World Evolution 2 Justice Loopmancer Marauders Microsoft Flight Simulator Midnight Ghost Hunt Mount & Blade II: Bannerlord Naraka: Bladepoint Nvidia Omniverse Nvidia Racer RTX PERISH Portal with RTX Ripout S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Scathe Sword and Fairy 7 SYNCED Lord of the Rings: Gollum The Witcher 3: Wild Hunt THRONE AND LIBERTY Tower of Fantasy Unity Unreal Engine 4 & 5 Warhammer 40,000: Darktide
Судячи з прес-релізу Nvidia, нова технологія працюватиме тільки на нових відеокартах RTX 40, хоча прямо про неможливість запуску DLSS 3 на старіших картах компанія не говорила.