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Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
10:54 25.07.2022 |
Компанія Samsung провела церемонію, присвячену початку постачання першої партії своїх 3-нм чіпів, виконаних з використанням транзисторів GAA. Захід пройшов на майданчику, де розміщується виробнича лінія V1 у кампусі Хвасон у Південній Кореї.
Подію відвідали близько 100 осіб, включаючи вищих чинів Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї та всіх ключових співробітників Samsung, які зробили внесок у розробку та організацію масового виробництва чіпів нового покоління. У ході заходу Samsung оголосила амбітну мету «рухатися вперед за допомогою інноваційних технологій, щоб стати найкращою у світі».
За словами представників Samsung Foundry, технологічні перешкоди при розробці 3-нм техпроцесу було усунуто за допомогою співпраці як з іншими підрозділами Samsung, так і з виробничими та інфраструктурними партнерами компанії.
3-нм чіпи Samsung використовують технологію транзисторів GAA (Gate All Around), що забезпечує більш ефективне енергоспоживання та підвищену продуктивність у порівнянні з FinFET, що вже використовується. Нове рішення буде застосовуватися для випуску процесорів, призначених для серверів, дата-центрів, а також передових чіпсетів для смартфонів, планшетів, пристроїв, ноутбуків, настільних комп'ютерів та іншої електроніки.
Компанія розпочала розробку GAA на початку 2000-х років та вперше успішно застосувала її при виробництві 3-нм чіпів у 2017 році. Після кількох років досліджень та тестів почалося виробництво нових рішень. Зокрема, 3-нм чіпи поставлятимуться китайській майнінговій компанії.
Очікується, що головний конкурент Samsung на ринку контрактного виробництва напівпровідників - компанія TSMC, почне випускати 3-нм чіпи приблизно у 4 кварталі 2022 року. Обидві змагатимуться за право отримати замовлення від великих вендорів на кшталт AMD, Apple, MediaTek, NVIDIA та Qualcomm.
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