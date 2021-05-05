Японские компании и госорганизации объединятся для разработки квантовых технологий

Власти Японии понимают, что даже лидирующие корпорации не смогут самостоятельно потянуть разработку квантовых технологий во всём их многообразии. При этом Япония отстаёт на данном направлении от США и Китая, хотя в стране есть компании с опытом работы в сфере квантовых наук. Японским компаниям придётся работать вместе, для чего в стране создадут государственно-коммерческое объединение из множества компаний с опорой на разработки Toshiba и NEC.

Ожидается, что новое объединение будет создано до конца текущего месяца. В него войдут свыше 50 компаний и государственных организаций. Это позволит объединить в масштабах одной структуры множество патентов, разработок и изобретений в сфере квантовых технологий, что даёт надежду на быстрое продвижение вперёд по пути квантовых исследований.

Очевидно, что для создания столь масштабного объединения предстоит колоссальная организационная работа. На это намекает такой простой факт, что статус юридического лица объединению рассчитывают присвоить только в следующем году, а ведь без этого сложно представить инвестиции в проекты, бюджетное финансирование и многое другое, без чего невозможна нормальная работа консорциума компаний.

Также следует учитывать, что вместе над квантовыми технологиями в Японии будут работать такие естественные конкуренты, как Toshiba, NEC, Fujitsu, Nippon Telegraph & Telephone, Hitachi и другие. Для успеха мероприятия придётся делиться секретами, которые оберегались на протяжении десятилетий.

«Одной компании сложно самостоятельно выполнять комплексную работу в этой области, - сказал Синтаро Сато (Shintaro Sato), руководитель отдела разработки квантовых вычислений Fujitsu. - Мы хотим широкого партнерства в промышленности, правительстве и академических кругах, не ограничивая их конкретными аспектами». Бизнес очень надеется на инициативу властей в этом вопросе. Других объединяющих мотивов у него нет, а Китай своими достижениями очень и очень пугает.