Apple удалось урегулировать групповой иск на 5 млрд долларов

Три года назад Наци

ональная корпорация потребителей и пользователей Чили подала коллективный иск против компании Apple , обвинив ее в намеренном замедлении работы смартфонов iPhone. Истец требовал взыскать с Apple 5 миллиардов долларов

В иске было сказано, что производитель запрограммировал в смартфонах ограниченный срок службы, чтобы заставить пользователей заменять их раньше, чем это необходимо.

На этой неделе стало известно, что Apple согласилась выплатить компенсацию, чтобы урегулировать иск. Сумма, которую получат чилийские потребители, гораздо меньше той, что фигурировала в иске. Она равна 3,4 млн долларов. Это значит, что каждый из примерно 150 000 участников иска, являющийся владельцем смартфона iPhone 6, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 Plus или SE, может рассчитывать на 50 долларов. Источник отмечает, что это первый случай такого урегулирования в Латинской Америке.

Ранее компания Apple урегулировала аналогичные дела в Соединенных Штатах и Европе. В США это обошлось ей в 613 млн долларов, во Франции - примерно в 25 млн евро. В Италии компанию оштрафовали за запланированный моральный износ смартфонов на 10 млн евро.