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Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales
15:50 10.07.2025 |
Велика Британія та Україна укладають історичну угоду щодо постачання ракет до систем ППО від компанії Thales.
Про це йдеться у заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".
У заяві зазначено, що угода сприятиме зростанню британської економіки та створенню нових робочих місць, а також дозволить Україні продовжити боротьбу проти російської агресії.
Угода буде підписана на цьогорічній Конференції з питань відновлення України, яка проходить в італійському Римі.
Це дозволить поставити понад 5000 ракет протиповітряної оборони від британської компанії Thales.
Британія також підтверджує надання Україні двосторонньої допомоги на суму до 283 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного року.
"Ця заява підкреслює нашу незмінну підтримку України - посилення її протиповітряної оборони проти руйнівних атак безпілотників і ракет, а також підтримку важливої роботи з відновлення країни та надання народу надії, якої він так потребує", - наводить пресслужба уряду слова британської віцепрем'єрки Анджели Рейнер.
Велика Британія виділить до 10,5 млн фунтів стерлінгів на Програму реформи державного управління та до 1 млн фунтів стерлінгів на підтримку Офісу зеленого переходу України у фінансовому році 2025-2026.
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