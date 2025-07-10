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Президентка Єврокомісії на URC оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України
13:40 10.07.2025 |
Урсула фон дер Ляєн заявила про продовження підтримки України та про надання наступних траншів допомоги.
Про це президентка Європейської комісії оголосила у виступі на Ukraine Recovery conference, повідомляє з Риму кореспондент "Європейської правди".
Фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз буде підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".
"Від початку повномасштабного ЄС був і лишається найбільшим донором України, з майже 165 млрд євро підтримки. Лише цього року ми надамо 84% зовнішньої підтримки, потрібної Україні", - повідомила вона.
Очільниця Єврокомісії з нагоди конференції також зробила офіційні заяви про перерахування наступних траншів допомоги.
"Як частину цієї підтримки, я анонсую [що ЄС перераховує Україні] один мільярд макрофінансової підтримки, дорогий Володимире. Також я оголошую про виплату 3 млрд євро за програмою Ukraine facility. І ці гранти позики мобілізують 10 мільярдів у вигляді інвестицій", - розповіла вона.
Фон дер Ляєн також нагадала, що підтримка України потрібна європейським державам, щоби виконувати власні зобов'язання: "Підтримка України допоможе державам-членам виконати мету НАТО у 3,5% ВВП на оборону"
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