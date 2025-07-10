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АНАЛІТИКА

Президентка Єврокомісії на URC оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України

 

Урсула фон дер Ляєн заявила про продовження підтримки України та про надання наступних траншів допомоги.

Про це президентка Європейської комісії оголосила у виступі на Ukraine Recovery conference, повідомляє з Риму кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз буде підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Від початку повномасштабного ЄС був і лишається найбільшим донором України, з майже 165 млрд євро підтримки. Лише цього року ми надамо 84% зовнішньої підтримки, потрібної Україні", - повідомила вона.

Очільниця Єврокомісії з нагоди конференції також зробила офіційні заяви про перерахування наступних траншів допомоги.

"Як частину цієї підтримки, я анонсую [що ЄС перераховує Україні] один мільярд макрофінансової підтримки, дорогий Володимире. Також я оголошую про виплату 3 млрд євро за програмою Ukraine facility. І ці гранти позики мобілізують 10 мільярдів у вигляді інвестицій", - розповіла вона.

Фон дер Ляєн також нагадала, що підтримка України потрібна європейським державам, щоби виконувати власні зобов'язання: "Підтримка України допоможе державам-членам виконати мету НАТО у 3,5% ВВП на оборону"
Ключові теги: ЄС
 

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