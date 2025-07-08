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Quartz: Паралізовані люди з мозковими чипами Маска вже можуть працювати силою думки
14:10 08.07.2025 |
Семеро людей, яким вживили мозковий чип Neuralink Ілона Маска, вже можуть керувати комп'ютерами, проєктувати 3D-деталі і навіть продовжувати працювати, попри важкий параліч. Про це пише американський новинний вебсайт Quartz.
Одним із таких пацієнтів є 31-річний Ноланд Арбо, перший користувач імпланту Neuralink.
Після травми хребта, яка паралізувала його нижче плечей, Арбо спершу використовував мозковий чип для відеоігор. Тепер він самостійно редагує сайти, пише електронні листи, веде банківські справи та навіть працює завдяки силі думки.
Ще один пацієнт, Майк, став першим у світі, хто використовує мозковий чип для повноцінної дистанційної роботи. Він працює техніком-геодезистом і створює креслення в комп'ютерних програмах.
Колишній слюсар Алекс, який втратив рухливість рук, за допомогою мозкового чипа знову створює деталі в 3D.
Neuralink - це не єдина компанія, що розвиває мозкові чипи. Американська Paradromics нещодавно здійснила першу імплантацію свого чипа з 1600 електродами людині.
Precision Neuroscience створила імплант у вигляді тонкої плівки, яку не потрібно вживлювати в мозок, - вона лягає на його поверхню.
Інша компанія Synchron розробила чип, що вводиться через судини без трепанації черепа. Його вже імплантували 10 людям. Найближчим часом він отримає Bluetooth-зв'язок із пристроями Apple.
Команда Каліфорнійського університету в Девісі розробила систему UC Davis, яка перетворює думки на мову всього за 10 мілісекунд.
Компанії вірять, що вже за два-три роки зможуть випустити перші комерційні пристрої для людей із паралічем або хворобами на кшталт БАС (хвороба Лу Геріга). Такі чипи допоможуть їм користуватися смартфонами, комп'ютерами, спілкуватися і працювати.
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