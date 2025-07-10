Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок прибутків від активів РФ

Україна отримала від Євросоюзу 1 мільярд євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, від початку року Україні вже передано більше 18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей.

"Ці кошти ми направляємо на стійкість України та "швидку відбудову"", - зазначив Шмигаль.