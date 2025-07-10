Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала США новий підхід щодо війни

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС РФ Сергєй Лавров під час їхньої зустрічі запропонував "новий та інший підхід" щодо російсько-української війни.

Про це він сказав після зустрічі на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що мав "відверту, важливу розмову" з Лавровим, а також наголосив, що Вашингтон "потребує бачити дорожню карту" щодо того, як можна закінчити війну в Україні.

Зокрема, державний секретар США зазначив, що Росія запропонувала "новий та інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він передбачає.

"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", - наголосив він.

Рубіо сказав, що американський президент Дональд Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила "більшої гнучкості" щодо України.

"Ми розуміємо, що такі речі вимагають часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу", - додав він.