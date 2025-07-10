Фінансові новини
- |
- 10.07.25
- |
- 15:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала США новий підхід щодо війни
15:45 10.07.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС РФ Сергєй Лавров під час їхньої зустрічі запропонував "новий та інший підхід" щодо російсько-української війни.
Про це він сказав після зустрічі на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії, цитує Sky News, пише "Європейська правда".
Рубіо заявив, що мав "відверту, важливу розмову" з Лавровим, а також наголосив, що Вашингтон "потребує бачити дорожню карту" щодо того, як можна закінчити війну в Україні.
Зокрема, державний секретар США зазначив, що Росія запропонувала "новий та інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він передбачає.
"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", - наголосив він.
Рубіо сказав, що американський президент Дональд Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила "більшої гнучкості" щодо України.
"Ми розуміємо, що такі речі вимагають часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала США новий підхід щодо війни
|«Маю сказати відверто: почався відкат реформ». Що буде з європейськими змінами в Україні
|Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок прибутків від активів РФ
|Президентка Єврокомісії на URC оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Антикорупціонер Шабунін заявив, що його перевели на фронт після критики влади
|Зеленський розповів про зустріч із Келлогом у Римі
|Європарламент закликав ЄС конфіскувати заморожені активи РФ для оборони і відбудови України
|Євроінтеграція: Україна та ЄС розпочали скринінг законодавства у сфері енергетики
|ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів
|Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей
|Трамп розмірковує над наданням Україні додаткового Patriot – WSJ
Бізнес
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність
|Quartz: Паралізовані люди з мозковими чипами Маска вже можуть працювати силою думки
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії