Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала США новий підхід щодо війни

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС РФ Сергєй Лавров під час їхньої зустрічі запропонував "новий та інший підхід" щодо російсько-української війни.

Про це він сказав після зустрічі на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що мав "відверту, важливу розмову" з Лавровим, а також наголосив, що Вашингтон "потребує бачити дорожню карту" щодо того, як можна закінчити війну в Україні.

Зокрема, державний секретар США зазначив, що Росія запропонувала "новий та інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він передбачає.

"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", - наголосив він.

Рубіо сказав, що американський президент Дональд Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила "більшої гнучкості" щодо України.

"Ми розуміємо, що такі речі вимагають часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу", - додав він.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8232
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 48,9750
  0,1323
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3946  0,04 0,09 41,9631  0,00 0,00
EUR 48,7577  0,07 0,14 49,4127  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес