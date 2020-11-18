Финансовые новости
- |
- 18.11.20
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бывший хакер возглавил службу безопасности Twitter
23:34 17.11.2020 |
Американская корпорация Twitter Inc наняла на должность главы службы безопасности одного из хакера Пейтера Затко, ранее известного под сетевым псевдонимом Мадж (Mudge).
Затко будет подчиняться напрямую CEO компании Джеку Дорси. Планируется, что он возьмет на себя управление ключевыми функциями безопасности. В интервью для NBC бывший хакер заявил, что изучит «информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы и все, что может касаться стороннего манипулирования платформой в целом».
В последнее время Затко курировал вопросы безопасности в сервисе онлайн-платежей Stripe Inc., а ранее работал над специальными проектами в Google.
Mudge прославился достижениями в составе хакерского объединения L0pht; также он являлся одним из ключевых членов хакерской группировки Cult of the Dead Cow («Культ мертвой коровы»), образованной в 1980-е годы.
Ранее один из кандидатов в президенты США от Демократической партии признался, что в подростковом возрасте был участником старейшего хакерского коллектива Cult of the Dead Cow («Культ Мертвой Коровы», CDC).
"Культ мертвой коровы" (Cult of the Dead Cow/ cDc) - первая в мире супергруппа хакеров, игравшая ключевую роль в формировании интернета. Их публичные выходки привлекали внимание в прошлом, но до сих пор почти никто не знает настоящие истории, а в некоторых случаях даже имена этих людей. И все же реальная история "Культа мертвой коровы" позволяет понять вектор развития систем компьютерной безопасности и поднимает действительно важные этические вопросы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без Вилкула: Почему на родине Зеленского второй тур мэрских выборов может стать фарсом
|Четыре всадника апокалипсиса для Зеленского: Когда в Украине разразится масштабный политический кризис
|Отмена моратория на проверки и новый налог на авто. Свежие идеи от Гетманцева
|Труханов против Скорика: Что ожидает Одессу после второго тура выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|BMW и Bosch представили приборный щиток для мотоциклов с экраном диагональю 10,25 дюйма
|Бывший хакер возглавил службу безопасности Twitter
|Карты Google, наконец, получили удобный режим для вождения
|Microsoft представила процессор, который определит будущее ПК на Windows
|Citizen представил свои первые умные часы
|В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы «Зеленый свод»
Это интересно
|В Бельгии голубя для гонок продали за рекордные $1,9 млн
|Пилотируемый корабль SpaceX «Crew Dragon» с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС
|Google лишает пользователей бесплатного безлимита
|В Южной Корее тестовую капсулу «вакуумного поезда» разогнали свыше 1000 км/ч
|BMW заинтересована в укреплении связей с Toyota
|PlayStation 5 и Xbox Series X станут последними игровыми консолями. После них наступит эра облачных сервисов
|Porsche инвестирует в синтетическое топливо