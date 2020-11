Бывший хакер возглавил службу безопасности Twitter

Американская корпорация Twitter Inc наняла на должность главы службы безопасности одного из хакера Пейтера Затко, ранее известного под сетевым псевдонимом Мадж (Mudge).

Затко будет подчиняться напрямую CEO компании Джеку Дорси. Планируется, что он возьмет на себя управление ключевыми функциями безопасности. В интервью для NBC бывший хакер заявил, что изучит «информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы и все, что может касаться стороннего манипулирования платформой в целом».

В последнее время Затко курировал вопросы безопасности в сервисе онлайн-платежей Stripe Inc., а ранее работал над специальными проектами в Google.

Mudge прославился достижениями в составе хакерского объединения L0pht; также он являлся одним из ключевых членов хакерской группировки Cult of the Dead Cow («Культ мертвой коровы»), образованной в 1980-е годы.

Ранее один из кандидатов в президенты США от Демократической партии признался, что в подростковом возрасте был участником старейшего хакерского коллектива Cult of the Dead Cow («Культ Мертвой Коровы», CDC).

"Культ мертвой коровы" (Cult of the Dead Cow/ cDc) - первая в мире супергруппа хакеров, игравшая ключевую роль в формировании интернета. Их публичные выходки привлекали внимание в прошлом, но до сих пор почти никто не знает настоящие истории, а в некоторых случаях даже имена этих людей. И все же реальная история "Культа мертвой коровы" позволяет понять вектор развития систем компьютерной безопасности и поднимает действительно важные этические вопросы.