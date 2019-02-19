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Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»
17:24 18.02.2019 |
В будущих версиях браузера Chrome компания Google закроет «лазейку», позволяющую web-сайтам детектировать и блокировать доступ пользователям в режиме «инкогнито».
Режим «инкогнито» в Chrome не только не сохраняет историю браузера, но также защищает пользователя от отслеживания его активности с помощью файлов cookie. Поскольку основным источником дохода для многих сайтов является реклама, основывающаяся на отслеживании активности пользователей, эти сайты блокируют доступ к своему контенту пользователям в режиме «инкогнито».
Некоторые сайты определяют режим «инкогнито» по FileSystem API. Этот API позволяет создавать постоянные файлы, поэтому в режиме «инкогнито» он отключается. Если FileSystem API отключен, сайты могут определить, что используется режим «инкогнито».
В исходный код Chromium были внесены изменения, заставляющие сайты «поверить», будто FileSystem API включен, когда на самом деле это не так. Теперь, когда сайты будут запрашивать FileSystem API в режиме «инкогнито», браузер не станет возвращать им очевидное сообщение об ошибке. Вместо этого в оперативной памяти будет создана виртуальная файловая система, которая по завершении сеанса в режиме «инкогнито» будет удалена.
Вышеописанная мера может оказаться временной, поскольку Google рассматривает возможность полного отказа от FileSystem API. Согласно внутренней документации компании, FileSystem API будет полностью удален, если Google не найдет ему каких-либо иных применений, кроме как детектирование режима «инкогнито».
Новую функцию можно будет по желанию испытать с выходом Chrome 74, релиз которого ожидается в апреле.
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