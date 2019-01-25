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В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by
16:59 25.01.2019 |
В Chrome появится встроенная автоматическая защита от атак drive-by. В настоящее время компания Google работает над реализацией в своем браузере соответствующего механизма безопасности.
Атаки drive-by часто используются киберпреступниками для заражения уязвимых компьютеров вредоносным ПО. В ходе атаки из браузера на систему жертвы загружается файл, который она не запрашивала (в некоторых случаях жертва даже не подозревает о происходящем). Загрузка файла может происходить через рекламу, плавающий фрейм (iframe) или встроенный в web-сайт вредоносный скрипт.
Первым заблокировать функцию загрузки в плавающих фреймах предложил специалист компании Google Майк Уэст (Mike West) еще в 2013 году. В 2017 году Уэст снова напомнил о своем предложении через GitHub. Предложение поддержал один из разработчиков проекта Chromium Яо Сяо. Разработчик опубликовал открытый документ Google Docs под названием «Предотвращение загрузок drive-by в плавающих фреймах, защищенных песочницей» (Preventing Drive-By-Downloads in Sandboxed Iframes), где описал принцип работы соответствующего механизма безопасности.
«У контент-провайдеров должна быть возможность самим решать, могут ли инициироваться загрузки drive-by для контента в плавающих фреймах. Поэтому мы намерены заблокировать загрузки в защищенных песочницей плавающих фреймах, происходящие без участия пользователя. Ограничение можно будет снять с помощью ключевого слова «allow-downloads-without-user-activation» («разрешить-загрузку-без-активации-пользователя» - ред.), если оно указано в списке атрибутов песочницы», - сообщается в документе.
Как пояснил Яо Сяо, механизм безопасности будет блокировать загрузки, инициированные «навигацией или поддельными кликами на ссылки» без участия пользователя. После реализации новой функции все заблокированные загрузки будут прекращаться незаметно, а единственным свидетельством того, что они вообще происходили, станут ошибки, отображаемые на консоли разработчика.
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