В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by

В Chrome появится встроенная автоматическая защита от атак drive-by. В настоящее время компания Google работает над реализацией в своем браузере соответствующего механизма безопасности.

Атаки drive-by часто используются киберпреступниками для заражения уязвимых компьютеров вредоносным ПО. В ходе атаки из браузера на систему жертвы загружается файл, который она не запрашивала (в некоторых случаях жертва даже не подозревает о происходящем). Загрузка файла может происходить через рекламу, плавающий фрейм (iframe) или встроенный в web-сайт вредоносный скрипт.

Первым заблокировать функцию загрузки в плавающих фреймах предложил специалист компании Google Майк Уэст (Mike West) еще в 2013 году. В 2017 году Уэст снова напомнил о своем предложении через GitHub. Предложение поддержал один из разработчиков проекта Chromium Яо Сяо. Разработчик опубликовал открытый документ Google Docs под названием «Предотвращение загрузок drive-by в плавающих фреймах, защищенных песочницей» (Preventing Drive-By-Downloads in Sandboxed Iframes), где описал принцип работы соответствующего механизма безопасности.

«У контент-провайдеров должна быть возможность самим решать, могут ли инициироваться загрузки drive-by для контента в плавающих фреймах. Поэтому мы намерены заблокировать загрузки в защищенных песочницей плавающих фреймах, происходящие без участия пользователя. Ограничение можно будет снять с помощью ключевого слова «allow-downloads-without-user-activation» («разрешить-загрузку-без-активации-пользователя» - ред.), если оно указано в списке атрибутов песочницы», - сообщается в документе.

Как пояснил Яо Сяо, механизм безопасности будет блокировать загрузки, инициированные «навигацией или поддельными кликами на ссылки» без участия пользователя. После реализации новой функции все заблокированные загрузки будут прекращаться незаметно, а единственным свидетельством того, что они вообще происходили, станут ошибки, отображаемые на консоли разработчика.