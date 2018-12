Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае

Компания Qualcomm сообщила, что суд Фучжоу (Китай) удовлетворил запрос о двух предварительных судебных запретах против четырех китайских дочерних компаний Apple. Им предписано немедленно прекратить нарушение двух патентов Qualcomm посредством нелицензированного импорта, продажи и предложения о продаже в Китае смартфонов iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Ранее эти два патента были признаны действительными китайским патентным ведомством SIPO.

«Мы высоко ценим наши отношения с клиентами, редко обращаясь к судам за помощью, но мы также твердо верим в необходимость защиты прав интеллектуальной собственности, - сказал Дон Розенберг (Don Rosenberg), исполнительный вице-президент и генеральный юрисконсульт Qualcomm Incorporated. - Apple продолжает извлекать выгоду из нашей интеллектуальной собственности, отказываясь давать нам компенсацию. Эти судебные предписания являются еще одним подтверждением силы обширного патентного портфеля Qualcomm».

Патенты, о которых идет речь в данном случае, позволяют настраивать и изменять размер и внешний вид фотографий, а также управлять приложениями, используя сенсорный экран.

В Китае и других юрисдикциях по всему миру ожидают решения подобные запросы, направленные на прекращение нарушений компанией Apple других патентов Qualcomm.