Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году

Недавно Amazon открыла первый магазин без кассиров за пределами родного Сиэтла. А теперь издание Bloomberg сообщает, что компания собирается запустить около 3000 таких торговых точек Amazon Go к 2021 году. Это был бы самый агрессивный шаг Amazon в области создания розничной сети магазинов с момента покупки Whole Foods в 2016 году. Это также значительно изменило бы потенциальный офлайновый успех компании в розничной торговле, поскольку ей придётся конкурировать с крупными сетями вроде Kroger, CVS, 7-Eleven, Walmart и Target.

Первый магазин Go, в котором используются датчики и программное обеспечение для автоматизации, позволяющее клиентам совершать покупки и оформление заказа без взаимодействия с людьми или кассами, открылся в Сиэтле в конце 2016 года. С тех пор Amazon тщательно изучила модель и не спешила двигаться вперёд слишком быстро. Второй магазин Go появился только в прошлом месяце, также в Сиэтле, а третий открыл свои двери в Чикаго в начале этой недели. По данным последних списков вакансий, в этом и 2019 году планируется строительство магазинов в Чикаго и Сан-Франциско.





В статье Blomberg амбиции Amazon в отношении своих магазинов Go описываются гораздо более грандиозно, чем в прошлых публичных заявлениях компании. Согласно этим данным, генеральный директор Джефф Безос (Jeff Bezos) хочет развивать магазины Go в самых разных направлениях. Например, для свежеприготовленных упакованных блюд или более похожие на 7-Eleven с ограниченным выбором блюд и готовыми продуктами. В общем, Amazon Go вполне могут сделать компанию конкурентом даже для заведений быстрого питания.

Модель Amazon Go, несмотря на свои новшества в области обслуживания без кассиров и продавцов, нацелена быть максимально понятной и знакомой покупателям. С помощью своей учётной записи Amazon на смартфоне пользователи могут брать с полок любые товары: бутерброды, салаты, бакалейные товары и предметы домашнего обихода. Датчики и программное обеспечение, которое обучено анализу предметов на прилавках, обновляют корзину покупок в режиме реального времени, а оплата происходит автоматически, как только человек покидает магазин.

По словам Bloomberg, если Amazon нацелит некоторые магазины Go на продажу упакованных блюд для потребителей на ходу, это позволит увеличить прибыль каждой новой торговой точки и ускорить работу Amazon, поскольку упакованные товары легче отслеживать ограниченным количеством датчиков и камер. Размещение нескольких таких магазинов неподалёку друг от друга поможет централизовать производство пищевых продуктов, если магазины сосредоточатся на продаже свежей еды вроде сэндвичей и салатов. Согласно сообщениям, Amazon планирует открыть до конца года 10 магазинов, ещё 50 точек в крупных городах - в следующем году, после чего последует экспоненциальный рост в 2020 и 2021 годах, если не возникнет особых непредвиденных препятствий.

Котировки акций крупных американских розничных сетей вроде Walmart и Target начали снижаться после новостей: становится ясно, что Amazon через несколько лет начнёт всерьёз выходить на традиционные рынки продуктов, ресторанов и домашних товаров. Amazon уже угрожает этим видам бизнеса, добиваясь доставки продуктов и товаров для дома в день заказа и путём укрепления связей между общенациональной сетью магазинов Whole Foods и её службой Prime Subscription.