Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда

Компания StarVR - совместное предприятие тайваньской компании Acer и шведской компании Starbreeze AB - на конференции SIGGRAPH 2018 представила новую модификацию одного из самых перспективных в данный момент шлемов для погружения в виртуальную реальность. Новая гарнитура получила название StarVR One. К сожалению, о цене вопроса и о сроках начала реализации новинки не сообщается. Однако разработчики сообщили, что устройство будет одинаково хорошим как для коммерческого, так и для корпоративного использования.





Важным нововведением в StarVR One по сравнению с ранее представленной моделью StarVR стало снижение общего разрешения с 5120 × 1440 пикселей до 3660 × 1464 (для обоих глаз). Технология производства дисплея - AMOLED, диагональ - 4,7 дюйма на каждый глаз (два раздельных дисплея). Компенсировать снижение разрешения призвана новая субпиксельная технология производства экрана, которая устраняет эффект сетки, а также повышение кадровой частоты с 62 Гц до 90 Гц. Поле обзора осталось таким же сверхшироким и уникальным для VR-гарнитур: 210 градусов по горизонтали и 130 градусов по вертикали - как естественное фронтальное поле обзора у человека.

Модель StarVR One как и её предшественница поддерживает технологию отслеживания направления взгляда компании Tobii. Встроенная камера следит за зрачками с помощью отражённого инфракрасного излучения от светодиодов, расположенных вокруг линз внутри гарнитуры. Определять положение самой гарнитуры в пространстве призвана технология SteamVR Tracking 2.0, совместимая с маячками HTC Vive на площади со сторонами 10 ×10 метров (для четырёх станций). Добавим, для иных систем трекинга гарнитуры компания выпустила версию шлема StarVR One XT.

Гарнитура StarVR One весит 450 граммов. Версия StarVR One XT немного легче - 430 граммов. Крепление для головы у модели StarVR One XT такое же, как у модели StarVR - мягкие ремешки. Модель StarVR One получила полужёсткое крепление. Считается, что полужёсткое и жёсткое крепление лучше распределяет вес гарнитуры и способствует лучшей балансировке. Интерфейс очков StarVR One представлен портами USB Type-C (4 штуки), DisplayPort (2), USB 2.0 (2) и разъёмами для микрофона и наушников.

Головные телефоны в комплекте со StarVR One не поставляются. Интересно, что новинка получила возможность работы с видеокартами в режиме SLI: по одной на каждый глаз. Это существенно улучшит ощущения от погружения в виртуальные миры.