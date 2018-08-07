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Умные колонки будут отпугивать грабителей от вашего дома... разговорами
16:58 06.08.2018 |
Компания Amazon сообщила о том, что устройства, оснащенные персональным помощником Alexa, получили новый режим работы Away Mode.
Уходя из дома на долгое время, люди часто оставляют включенными свет или телевизор, чтобы злоумышленники думали, что дома кто-то есть. Amazon предлагает новый способ: теперь умные колонки смогут воспроизводить продолжительные записи разговоров с участием нескольких человек, отпугивая потенциальных грабителей.
Пока что пользователям доступны семь аудиозаписей на английском языке, которые были взяты из различных сериалов и телешоу, вроде Saturday Night Live, It's Always Sunny in Philadelphia и UCB.
В одном из диалогов семейная пара ссорится и пытается смотреть телевизор, в другом - мать общается с дочкой и так далее. Продолжительность каждой записи составляет около часа.
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