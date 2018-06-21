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Криптомайнеры атаковали 40% организаций во всем мире
09:04 21.06.2018 |
Пятый месяц подряд рейтинг топ-10 активных зловредов Check Point Global Threat Index возглавляет криптомайнер. В мае Coinhive по-прежнему сохраняет первенство среди самых распространенных вредоносных ПО. Еще один криптомайнер Cryptoloot расположился на втором месте (11%), на третьем - вредоносное рекламное ПО Roughted (8%).
Исследователи Check Point также отмечают, что киберпреступники продолжают эксплуатировать незакрытые серверные уязвимости Microsoft Windows Server 2003 (CVE-2017-7269) и Oracle Web Logic(CVE-2017-10271) для атак на корпоративные сети. В мировом масштабе 44% организаций подверглись атакам на уязвимости Microsoft Windows Server 2003, 40% - на Oracle Web Logic и 17% были подвержены влиянию внедрения SQL-кода.
Вредоносный криптомайнинг затронул почти 40% организаций в мае и продолжает быть самой распространенной киберугрозой. Очевидно, что злоумышленники считают этот метод прибыльным и эффективным. Для предотвращения атак криптомайнеров, как и любых других, организациям чрезвычайно важно развертывать многоуровневую стратегию кибербезопасности, которая защищает как от известных вредоносных семейств и кибератак, так и от новых угроз. Узнать больше:
Самые активные зловреды в мае 2018:
CoinHive - криптомайнер, предназначенный для добычи криптовалюты Monero без ведома пользователя, когда тот посещает веб-сайты.
Cryptoloot - криптомайнер, использующий мощность ЦП или видеокарты жертвы и другие ресурсы для майнинга криптовалюты, зловред добавляет транзакции в блокчейн и выпускает новую валюту.
Roughted - масштабная кампания вредоносной рекламы, которая используется для распространения зловредных сайтов, эксплойт-китов и вымогателей. Она может использоваться для атаки на платформы любого типа и любой ОС, а также способна противостоять блокировщикам рекламы, чтобы обеспечить наиболее широкий охват.
Самые активные мобильные зловреды мая 2018:
Lokibot - банковский троян для Android, который крадет пользовательские данные и требует за них выкуп. Зловред может заблокировать телефон, если удалить его права администратора.
Triada - модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии скачанным зловредам.
Lotoor - инструмент для взлома, который использует уязвимости в ОС Android, чтобы получить привилегии суперпользователя на взломанных мобильных устройствах.
Топ-3 самых эксплуатируемых уязвимостей в мае 2018:
Переполнение приемного буфера Microsoft IIS WebDAV ScStoragePathFromUrl (CVE-2017-7269) - Злоумышленник отправляет обработанный запрос по сети в Microsoft Windows Server2003 R2 через Microsoft Internet Information Services 6.0, а затем удаленно может исполнить произвольный код или вызвать отказ в обслуживании на целевом сервере. В основном это связано с уязвимостью переполнения буфера, вызванной неправильной обработкой длинного заголовка вHTTP-запросе. Патч доступен с марта 2017 года.
Удаленное выполнение кода Oracle WebLogic WLS (CVE-2017-10271) - Уязвимость связана с тем, как Oracle WebLogic обрабатывает декодирование xml-файлов. Успешная атака может привести к удаленному выполнению кода. Патч доступен с октября 2017 года.
Внедрение SQL-кода - взлом сайта или приложения путем внедрения в SQL-запрос произвольного кода, используя уязвимость безопасности в программном обеспечении приложения.
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