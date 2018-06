Facebook предоставлял данные пользователей китайским фирмам

Facebook предоставлял нескольким китайским технологическим концернам доступ к части данных своих пользователей. Соответствующие соглашения имелись с компаниями Huawei Technologies, Lenovo, OPPO и TCL of China, сообщило руководство Facebook во вторник, 5 июня, подтвердив таким образом соответствующее сообщение газеты The New York Times.

Китайские компании входили в число 60 фирм по всему миру, получавших на основании договоров определенные пользовательские данные, указывается в заявлении. Как поясняется в документе, подобное сотрудничество велось с тем, чтобы предоставить пользователям соцсети доступ к сервисам Facebook на мобильных устройствах. Компания также сообщила, что более половины данных договоров уже расторгнуты. Сотрудничество с Huawei будет завершено на текущей неделе.

Скандал вокруг Facebook

Ранее газета The New York Times сообщила, что на протяжении последних 10 лет компания Facebook передавала данные пользователей производителям мобильных телефонов и других устройств. Соглашения о предоставлении данных были заключены с не менее чем 60 компаниями, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, написало издание. Производители мобильных устройств получали информацию о пользователях, включая ту, которой они не захотели делиться, а также сведения об их друзьях, указывает далее газета.

В последние месяцы Facebook оказался в центре скандала вокруг утечки данных пользователей. Глава компании Марк Цукерберг в апреле на протяжении десяти часов отвечал на вопросы членов Конгресса США, в конце мая выступил в Европарламенте и ответил на вопросы руководителей фракций.

В марте 2018 года появились сообщения о том, что британская компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию. Cambridge Analytica использовала эту лазейку и собрала данные о более чем 87 миллионах пользователей Facebook. Позже фирма отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.