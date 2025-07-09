Трамп розмірковує над наданням Україні додаткового Patriot – WSJ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot, повідомляє 8 липня американське видання The Wall Street Journal із посиланням на двох американських чиновників.

За цими даними, Трамп може ухвалити таке рішення після того, як упродовж останніх днів пообіцяв зміцнити Київ на тлі продовження російських атак. Високопосадовці адміністрації та Пентагону також вивчають, чи можуть інші країни надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

За словами колишнього чиновника оборонного відомства, США надали Києву три системи Patriot, Німеччина - також три, ще одну установку передав консорціум європейських країн. Але не всі ці системи працюють одночасно через ускладнення з технічним обслуговуванням, ідеться в публікації.

Минулого тижня Трамп говорив із президентом України Володимиром Зеленським, під час цієї розмови він пообіцяв негайно надіслати 10 ракет для Patriot - це менше за ту партію, постачання якої було зупинено. Джерела Axios також заявили, що Трамп пообіцяв Зеленському допомогти знайти інші способи постачання.

Міністерство оборони Сполучених Штатів надасть Україні більше озброєння - про це йдеться в заяві старшого речника Пентагону Шина Парнелла 7 липня.

«За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру й припиненням вбивств», - заявив він.

У Пентагоні додають, що його система оцінки військових поставок по всьому світу для президента США залишається чинною та є невід'ємною частиною оборонних пріоритетів за принципом «Америка понад усе».