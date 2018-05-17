Обнаружен новый вредонос для хищения данных из Telegram

Эксперты по кибербезопасности из компании Cisco Talos обнаружили новое вредоносное ПО для Telegram, атакующее пользователей десктопной версии мессенджера. Как полагают специалисты, автор вредоноса, скорее всего, является русскоговорящим.

Согласно отчету исследователей, в апреле текущего года были зафиксированы по меньшей мере две атаки, в ходе которых злоумышленники похитили файлы кеша, а также ключи шифрования из мессенджера Telegram.

Причина, по которой вредоносная программа атакует только версию мессенджера для компьютеров, заключается в отсутствии поддержки функции «секретных чатов», а также в слабых настройках безопасности, установленных по умолчанию.

Вредонос работает «путем восстановления файлов с кешем и ключами шифрования в запущенной десктопной версии Telegram», позволяя злоумышленнику получить доступ к сеансу, контактам и переписке жертвы. В частности, программа сканирует жесткие диски на компьютерах под управлением ОС Windows на предмет учетных данных браузера Google Chrome, cookie- и текстовых файлов, которые при обнаружении архивируются и загружаются на облачный сервис хранения данных pcloud.com.

Как полагают исследователи, автор вредоносного ПО является русскоговорящим. Данная теория подкреплена обнаруженной на сервисе YouTube видеоинструкцией по использованию программы на русском языке. В настоящий момент видео недоступно. Скорее всего, вредонос является делом рук хакера Racoon Hacker, также известного как Eyenot (Енот/Enot) и Racoon Pogoromist.

В основном хакер использует для написания программ язык программирования Python, однако исследователи зафиксировали случаи распространения вредоносного ПО в загрузчиках, написанных на языках Go, AutoIT и .NET.