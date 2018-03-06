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Какие смартфоны заражены Android-троянами на этапе производства?
16:26 06.03.2018 |
В середине 2017 года специалисты компании «Доктор Веб» сообщили о выявлении нового троянца Android.Triada.231 в прошивках нескольких бюджетных моделей Android-смартфонов. С момента обнаружения вредоносной программы перечень моделей зараженных устройств постоянно пополнялся и в настоящий момент насчитывает более 40 наименований, сообщили в пресс-службе антивирусной компании.
Android.Triada.231 - представитель опасного семейства троянцев Android.Triada. Они заражают процесс важного системного компонента ОС Android под названием Zygote, который участвует в запуске всех программ. После внедрения в этот модуль троянцы проникают в процессы остальных работающих приложений и получают возможность выполнять различные вредоносные действия без участия пользователя. Например, незаметно скачивать и запускать ПО. Особенность Android.Triada.231 заключается в том, что вирусописатели встраивают этого троянца в системную библиотеку libandroid_runtime.so на уровне исходного кода, а не распространяют его как отдельную программу. В результате действий злоумышленников вредоносное приложение поселяется непосредственно в прошивке инфицированных мобильных устройств уже на этапе производства, и пользователи становятся обладателями зараженных смартфонов «из коробки».
Сразу после обнаружения Android.Triada.231 летом прошлого года компания «Доктор Веб» сообщила о нем производителям зараженных устройств. Однако, несмотря на своевременное предупреждение, вредоносная программа по-прежнему попадает на новые модели смартфонов.
Например, она была найдена на смартфоне Leagoo M9, который был анонсирован в декабре 2017 года. При этом исследование показало, что добавление троянца в прошивку произошло по просьбе партнера Leagoo, компании-разработчика из Шанхая. Эта организация предоставила одно из своих приложений для включения в образ операционной системы мобильных устройств, а также дала инструкцию по внесению стороннего кода в системные библиотеки перед их сборкой (компиляцией). К сожалению, такая сомнительная просьба не вызвала у производителя никаких подозрений, и Android.Triada.231 беспрепятственно попал на смартфоны.
Анализ приложения, которое компания-партнер предложила внести в прошивку Leagoo M9, показал, что оно подписано тем же сертификатом, что и троянец Android.MulDrop.924, о котором «Доктор Веб» рассказывал еще в 2016 г. Можно предположить, что разработчик, попросивший внести дополнительную программу в образ операционной системы, может быть прямо или косвенно причастен к распространению Android.Triada.231.
К настоящему времени вирусные аналитики выявили Android.Triada.231 в прошивке более 40 моделей Android-устройств:
• Leagoo M5
• Leagoo M5 Plus
• Leagoo M5 Edge
• Leagoo M8
• Leagoo M8 Pro
• Leagoo Z5C
• Leagoo T1 Plus
• Leagoo Z3C
• Leagoo Z1C
• Leagoo M9
• ARK Benefit M8
• Zopo Speed 7 Plus
• UHANS A101
• Doogee X5 Max
• Doogee X5 Max Pro
• Doogee Shoot 1
• Doogee Shoot 2
• Tecno W2
• Homtom HT16
• Umi London
• Kiano Elegance 5.1
• iLife Fivo Lite
• Mito A39
• Vertex Impress InTouch 4G
• Vertex Impress Genius
• myPhone Hammer Energy
• Advan S5E NXT
• Advan S4Z
• Advan i5E
• STF AERIAL PLUS
• STF JOY PRO
• Tesla SP6.2
• Cubot Rainbow
• EXTREME 7
• Haier T51
• Cherry Mobile Flare S5
• Cherry Mobile Flare J2S
• Cherry Mobile Flare P1
• NOA H6
• Pelitt T1 PLUS
• Prestigio Grace M5 LTE
• BQ 5510
Этот список - не окончательный, перечень инфицированных моделей смартфонов может оказаться гораздо шире.
Такое широкое распространение Android.Triada.231 говорит о том, что многие производители Android-устройств уделяют слишком мало внимания вопросам безопасности, и внедрение троянского кода в системные компоненты из-за ошибок или злого умысла может быть весьма распространенной практикой.
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