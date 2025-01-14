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АНАЛІТИКА

Сили безпілотних систем уразили Брянський хімічний завод: він виробляє порох та вибухівку

 

Підрозділи Сил безпілотних систем уразили Брянський хімічний завод.

Про це повідомили Сили безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи СБС у взаємодії з іншими складовими СОУ завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо - стратегічному об'єкту військово-промислового комплексу РФ", - йдеться в повідомленні.

Підприємство виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет "Х-59", озброєння ТОС-1 "Тосочка", системи дистанційного мінування "Земледелие", а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ "Град", "Ураган" і "Торнадо-Г".
Ключові теги: Росія
 

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