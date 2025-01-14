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АНАЛІТИКА

Кос: У 2025 році з Україною можливо буде відкрити перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство в ЄС

 

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос переконана, що у 2025 році буде можливо відкрити з Україною перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство в Європейському Союзі.

Про це вона сказала у вівторок у Брюсселі в рамках засідання Комітету з питань закордонних справ Європейського парламенту.

За словами Кос, коли вона спілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським, він просив відкрити всі глави переговорного процесу вже цього року, мовляв, "ми хочемо цього, і ми це будемо робити". (Як відомо, переговори про вступ до ЄС розбиті на 35 розділів, згрупованих у шість кластерів, які відкривають по черзі з огляду на прогрес у їх виконанні країною-кандидатом).

"Коли я почула це вдруге, я сказала, що це не тільки про відкриття, а, переважно, про закриття. Україна добре проводить реформи, але вони мають бути стійкими реформами. Ми підтримуємо їх. Тому, говорячи про те, що можливо зробити з ними (Україною), буде можливо, що цього року ми відкриємо перший кластер основ і навіть тридцять перший - а це зовнішня політика. Якщо вони будуть виконувати те, що вони обіцяли, і якщо в нас буде успішна процедура в Раді", - сказала Кос.

Єврокомісар пояснила, що під "успішною процедурою в Раді" вона має на увазі одноголосне голосування країнами-членами за кожне необхідне в процесі переговорів рішення. "Ці одноголосні рішення мають бути ухвалені в Раді. Наприклад, тільки для України та Молдови відсьогодні нам потрібні три одностайні рішення. Цього тижня ми передамо до Ради скринінговий звіт - це перше одностайне рішення, потім ми маємо ухвалити контрольні показники - нам потрібне одностайне рішення знову, і потім нам потрібна думка комісії - і знову - одностайне рішення. Коли минулої п'ятниці я відвідала Варшаву (Польща розпочала піврічне головування в ЄС з 1 січня 2025 року - ІФ-У), ми також говорили про те, як це зробити. Тому що процес вступу - це не тільки справа моєї роботи або роботи Комісії, це також здебільшого те, що робитимуть держави-члени, як вони вирішуватимуть", - зазначила Кос.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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