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АНАЛІТИКА

Енгельс знову атакували дрони, де 5 днів горів НПЗ: тепер виникла нова пожежа

 

У ніч на 14 січня невідомі дрони знову атакували Енгельс (РФ), де протягом 5 діб гасили пожежу на НПЗ після атаки БпЛА. Тепер же, як стверджується, знову горить нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Одним із перших про атаку розповів канал SHOT. За словами місцевих жителів, які були джерелами ресурсу, над Енгельсом Саратовської області приблизно о 4:25 (за київським часом) прогриміло близько 4-5 вибухів. У цей момент у місті лунала сирена тривоги, а також спрацювала система ППО. Після цього, над одним із районів населеного пункту було видно дим. На той момент передбачалося, що виникла пожежа, і незабаром інформація підтвердилася. У соцмережах також викладали відповідні відео.

Канал Mash стверджує, що внаслідок атаки БпЛА було чутно близько 10 вибухів. Тим часом жителі Енгельса розповіли "Осторожно Новости", що після атаки БпЛА на нафтобазі знову почалася пожежа. За їхніми словами, в об'єкт влучили щонайменше двічі. При цьому поки що до кінця незрозуміло, чи це той самий об'єкт, який було атаковано 8 січня.

Зі свого боку губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив події. Він повідомив, що внаслідок атаки БпЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в місті Енгельс. Наразі, як він стверджує, екстрені та оперативні служби працюють на місці в посиленому режимі. Інформації про постраждалих не було.

За останньою інформацією, вибухи над містом тривають. На момент публікації було чутно щонайменше ще два гучні звуки. Жителі стверджують, що працює ППО. Влада ж просить людей сховатися в безпечному місці.

Нагадаємо, вчора губернатор регіону Бусаргін повідомив, що в Енгельсі на нафтобазі, яка палала 5 діб, вдалося ліквідувати відкрите горіння. Пожежа виникла ще з ночі 8 січня, коли її атакували дрони.

Однак, як і зараз, Бусаргін не уточнив, що горіла місцева нафтобаза "Комбінат Кристал". Він називав її "промисловим підприємством".

У Генштабі ЗСУ 8 числа підтвердили удар. Там уточнили, що НПЗ "Комбінат Кристал" забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2". На ньому базується стратегічна авіація РФ - бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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