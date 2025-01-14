У російській Казані дрони атакували завод «Оргсинтез»: почалася пожежа

Уранці у вівторок, 14 січня, невідомі дрони атакували казанський завод "Оргсинтез". Почалося загоряння цистерн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За словами очевидців, спочатку вони чули, як дрони пролітають над селом Осинівка, після чого було чути вибух неподалік від заводу "Казань Оргсинтез". Через деякий час росіяни уточнили, що в районі заводу виникла велика пожежа.

Канал ASTRA з посиланням на "Вечірню Казань" стверджує, що приліт припав не на сам завод, а на базу скраплених газів (яка, судячи з усього, розташована на території об'єкта). Дехто писав, що горить три цистерни.

На події вже відреагувала влада Татарстану, вона підтвердила атаку. При цьому говорять про ліквідацію наслідків, хоча російські канали продовжують писати, що пожежа триває.

"Сьогодні о 5:20 ранку в передмісті Казані внаслідок атаки безпілотним літальним апаратом сталося загоряння газової цистерни. У результаті події ніхто не постраждав. Екстрені служби, які оперативно прибули на місце події, ліквідували наслідки", - стверджує пресслужба глави РТ.

Telegram ASTRA і низка інших пишуть, що завод "Оргсинтез" є хімічним підприємством. Воно, як стверджується, є єдиним російським виробником полікарбонатів, севілену, металоцінового поліетилену - пластиків високої міцності, а також одним із найбільших у РФ виробником поліетиленів високої та низької щільності.

Також відомо, що на момент публікації - в Казані, Саратові, Пензі та Ульяновську тимчасово обмежили роботу аеропортів. Зокрема, вони не можуть приймати та відправляти рейси. Близько години раніше такі ж обмеження були в Калузі та Тамбові.