Зеленський – Фіцо: приїжджай у п'ятницю

Президент Володимир Зеленський відповів на запрошення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо зустрітись для обговорення газового питання, але висунув свою умову - він хоче, аби Фіцо приїхав до Києва у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, що 13 січня Фіцо підписав відкритий лист до Зеленського, у якому запросив главу України на зустріч, аби владнати проблеми з транзитом газу.

Фіцо сказав, що не має "наміру подальшої ескалації напруженості" й хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з призупиненням транзиту.

Фіцо запропонував, аби зустріч відбулась на словацькій території поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною.

"Символічно, що ви могли б скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль наших урядів, для того, щоб дістатися до словацької території", - зазначив Фіцо.

Президент Зеленський у соцмережі Х дуже лаконічно відповів на запрошення Фіцо. "Ок. Приїжджай до Києва в п'ятницю", - написав він.