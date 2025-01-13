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Фіцо каже, що не хоче подальшої ескалації з Україною – кличе Зеленського на зустріч
17:37 13.01.2025 |
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після останнього обміну різкими заявами з президентом Володимиром Зеленським запросив главу України на зустріч, аби владнати проблеми з транзитом газу.
Про це Фіцо повідомив на своїй Facebook-сторінці у понеділок, пише "Європейська правда"
Глава словацького уряду заявив, підписав відкритий лист до Зеленського. У ньому сказано, що рішення про припинення транзиту газу через Україну в напрямку Словаччини та інших споживачів завдає великої шкоди Україні, Словаччині та ЄС. Фіцо вважає, що це рішення провокує різноманітні реакції, що "не сприяє ні двостороннім, ні багатостороннім відносинам".
Фіцо сказав, що не має наміру реагувати на заяву Володимира Зеленського від неділі, 12 січня, тому що не має "наміру подальшої ескалації напруженості". "Я хочу повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з призупиненням транзиту газу", - запевнив словацький прем'єр-міністр.
Він закликав українську сторону взяти активну участь у подальших переговорах з Братиславою щодо газу і в роботі спеціальної робочої групи, створеної для цієї мети.
"Я хотів би продовжити конструктивний і взаємоповажний діалог з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Тому, як найвищий представник словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність порядку денного вашої роботи", - закликав Фіцо Зеленського.
Він запропонував, аби зустріч відбулась на словацькій території поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною.
"Символічно, що ви могли б скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль наших урядів, для того, щоб дістатися до словацької території.
Така зустріч створить добрі передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України, про можливі технічні рішення, враховуючи закінчення контракту між відповідними українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року", - зазначив Фіцо.
У листі Фіцо також підкреслив, що має інші погляди, ніж Зеленський, на низку питань.
"Перш за все, я не вірю в стратегію, що продовження взаємного кровопролиття у війні в Україні призведе до посилення позиції України на можливих мирних переговорах. У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні відбувалися і в Словаччині", - зазначив Фіцо.
"Я також маю іншу думку щодо вашого рішення припинити транзит газу через Україну. Моя позиція не єдина в Європі. Навіть якщо я не вважаю абсолютно вирішальним той факт, що Словацька Республіка втрачає 500 млн євро на рік через припинення транзиту газу", - додав він.
Нещодавно Фіцо жорстко розкритикував Україну як ненадійного партнера та заявив, що йому набридло, як президент Зеленський їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".
Володимир Зеленський 12 січня в'їдливо відповів на образи Фіцо.
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