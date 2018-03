SpaceX осуществила 50-й запуск Falcon 9

Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, во вторник, 6 марта, в 50-й раз осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9. На ее борту находился испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6. Через 33 минуты полета, стартовавшего с мыса Канаверал (штат Флорида), аппарат был успешно выведен на геостационарную орбиту.

Hispasat со стартовой массой шесть тонн - крупнейший геостационарный спутник связи из числа тех, которые SpaceX когда-либо запускала на орбиту. Он предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке и Южной Америке.

Изначально старт был запланирован на 25 февраля, также планировалась посадка первой ступени на плавающую платформу Of Course I Still Love You в 635 км от места запуска. Позднее он был отложен для дополнительных технических проверок систем головного обтекателя. После завершения работ была подана заявка на 1 марта, однако приоритет был отдан запуску "Атлас-5", запланированному на эту дату задолго до подачи заявки SpaceX.