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SpaceX построила корабль-паук для ловли обтекателей полезной нагрузки ракет Falcon, а также готовит ещё одну плавучую платформу
10:41 15.02.2018 |
Неделю назад компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon Heavy. Во время трансляции можно было наблюдать, как практически синхронно приземлились первые два бустера, а вот о центральном ускорителе данных не было несколько часов. Точнее, было предположение, что он разбился, но этому не было подтверждения. Затем компания подтвердила потерю третьего бустера.
Новые данные подтверждают информацию о том, что третий ускоритель разбился из-за нехватки топлива. Маск рассказал, что из-за этого не запустились два из трёх необходимых для финальной стадии посадки двигателя, в результате чего бустер на огромной скорости упал в воду.
Кроме того, Маск рассказал и о новой плавучей платформе, которая сейчас находится на стадии строительства. Как и первые две, названные Of Course I Still Love You и Just Read The Instructions, третья получит имя в честь одного из космических кораблей, описанных в романах Иэна Бэнкса (Iain Banks). Если точнее, новая платформа называется A Shortfall of Gravitas.
Кроме того, SpaceX уже построила специальное судно, которое можно видеть на фото ниже.
Оно предназначено для того, чтобы в прямом смысле ловить обтекатели полезной нагрузки, которые будут спускаться на парашютах. Между «ножками» будет натянута сетка, которой и будут ловить элемент. Обтекатели стоят около 5 млн долларов, так что их возврат и повторное использование позволит ещё сильнее снизить стоимость запусков ракет Falcon.
Что касается ракеты Falcon Heavy, сейчас известно минимум о двух запусках, запланированных на этот год, но точных дат пока нет.
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