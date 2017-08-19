Финансовые новости
- |
- 19.08.17
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ученые представили атаку на смартфоны с помощью вредоносных запчастей
15:26 19.08.2017 |
Ученые Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) описали метод атаки на смартфоны и другие «умные» устройства с использованием вредоносного аппаратного обеспечения. Метод, получивший название «чип посередине», предполагает добавление в атакуемые устройства дополнительных компонентов. По словам исследователей, подобные атаки могут осуществляться заинтересованными третьими сторонами, занимающимися производством запчастей для «умных» гаджетов со встроенными вредоносными чипами.
Исследователи продемонстрировали атаку, изготовив вредоносные запчасти, с помощью которых им удалось получить контроль над тестируемым смартфоном. В ходе атаки ученые использовали уже готовую электронику стоимостью около $10, однако, несмотря на доступность материалов, для ее успешного осуществления требуются определенные знания и навыки. Тем не менее, атака не так сложна, как может показаться на первый взгляд, и не требует профессионального производственного оборудования, используемого на высокотехнологичных предприятиях.
С помощью вредоносных запчастей можно осуществить два типа атак. Первая предполагает внедрение команд в коммуникации между телефоном и запчастью. Лучше всего она работает с сенсорными дисплеями смартфонов, поскольку в таком случае злоумышленник может выдавать себя за пользователя, подделывая нажатия на экран.
Второй тип атак предполагает переполнение буфера путем эксплуатации уязвимости во встроенном в ядро ОС драйвере сенсорного экрана. Атакующий может проэксплуатировать данную уязвимость и повысить свои привилегии, а затем осуществить атаку на самой ОС без необходимости подделывать нажатия пользователя на экран.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шеф Пентагона посетит Киев 24 августа, запланированы его встречи с Порошенко и Полтораком
Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.
|Украина намерена возобновить СРП с Vanco Prykerchenska на черноморском шельфе
|Кабмин снизил на 25% нормы потребления газа без счетчиков
|Без стены в мозгах. Почему ФСБ удается пачками штамповать украинских диверсантов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ученые представили атаку на смартфоны с помощью вредоносных запчастей
|Уход Трампа лишит Twitter двух миллиардов долларов
|Facebook выплатит $100 тыс. исследователям за разработку техники обнаружения целенаправленного фишинга
|Чему должны учить бизнес-школы в эпоху цифровой революции
|Apple подала заявки на патенты, в которых описана акустическая система, учитывающая местонахождение слушателя
По замыслу изобретателей, определив с помощью соответствующих датчиков (с этой целью возможно использование микрофонов, камер и т.п.) местонахождение слушателя, колонка автоматически включает только те излучатели, которые направлены в его сторону.
|Автомобили Genesis научились взаимодействовать с помощником Google Assistant
Это интересно
|Эксперт отвечает Илону Маску: искусственный интеллект не угроза
|Sharp готовит ещё один безрамочный смартфон, который возродит идеи модели Aquos Crystal
|Toyota придумала прозрачные передние стойки
|Как инфошум глушит нашу продуктивность
|Microsoft обучает дроны принимать решения на лету
|Анонсирован самый мощный и дорогой смартфон Nokia
|Samsung выпустит первый в мире смартфон со встроенным алкотестером