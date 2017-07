Vertu находится на грани банкротства и готовится закрыть свой завод

Компания Vertu, специализирующаяся на изготовлении премиум-смартфонов и аксессуаров класса «люкс» с отделкой драгоценными материалами, имеет все шансы завершить своё существование уже в этом году. Плачевное состояние британского производителя, переживающего худшие за всю историю бренда времена, можно выразить в численном эквиваленте - свыше $165 млн в виде долговых обязательств. Такая сумма поставила Vertu на грань банкротства, отдалиться от которой нынешний владелец компании просто не в состоянии.

Турецкий бизнесмен Мурат Хакан Узан (Murat Hakan Uzan), получивший право собственности на Vertu в мае этого года, не сумел договориться с кредиторами и разрешить актуальные финансовые вопросы. Для поддержания компании на плаву господин Узан предложил выплатить чуть больше $2,4 млн, что на фоне общего долга в размера $165 млн выглядело «каплей в море» и уже не могло спасти ситуацию. По данным The Financial Times и The Telegraph, завод Vertu в британском городке Черч Крукхем, где осуществлялась сборка всей продукции под данной маркой, будет закрыт. По меньшей мере 200 высококвалифицированных сотрудников Vertu с уникальной специализацией готовятся подыскивать себе новое место работы.

Текущий владелец Vertu сейчас проживает в Париже и никак не комментирует происходящее, оставаясь при этом законным владельцем бренда с возможностью распоряжаться принадлежащей компании собственностью и патентами. Журналисты The Financial Times отмечают, что Мурат Хакан Узан решительно настроен воскресить былую славу Vertu. По крайней мере, об этом заявляют люди из ближайшего окружения турецкого бизнесмена. Однако как и когда пройдёт реорганизация компании, пока остаётся неизвестным.

И хотя официальное подтверждение банкротства Vertu пока не приходило, с учётом долгов компании такое заявление кажется лишь делом времени. Одна из причин такого исхода - чрезвычайно низкий спрос на смартфоны, инкрустированные драгоценными камнями и украшенные драгоценными металлами. В техническом плане гаджеты Vertu просто не способны конкурировать с флагманскими гаджетами от лидеров рынка. В то же время те самые лидеры обозначенного сегмента уже давно предлагают лимитированные версии своей мобильной продукции с корпусом из золота/платины, а также бриллиантовыми вставками.