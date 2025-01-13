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«Трамп визнав цю реальність»: Волц припустив, що Росію повністю не виженуть з України
10:20 13.01.2025 |
[thumb=left][/thumb]Війна Росії проти України може завершитися дипломатичним шляхом. Першим кроком до цього може стати припинення вогню.
Про це заявив майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц, повідомляє РБК Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу ABC News.
Майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки заявив, що припинення вогню є важливим кроком, який допоможе сторонам перейти до переговорного рішення.
"Ну, ми хотіли б бачити припинення вогню в будь-яку хвилину, в будь-який день. Я думаю, що це був би позитивний - неймовірно позитивний перший крок з обох сторін. І це дозволило б нам увійти в рамки певного типу переговорного рішення", - наголосив він.
За його словами, дипломатичне вирішення конфлікту є неминучим, хоча повне вигнання російських військ, зокрема з Криму, вважається нереалістичним.
"Всі знають, що це має закінчитися якось дипломатично. Я просто не думаю, що реалістично говорити, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, навіть з Криму. Президент Трамп визнав цю реальність", - підкреслив Волц.
Він також наголосив на важливості запобігання подальшій ескалації, яка може мати глобальні наслідки.
"Ми вже бачимо Північну Корею, ми бачимо, знаєте, бурчання з Південної Кореї. Це - ця річ може розширюватися, і це те, що ми повинні зупинити", - підкреслив радник.
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