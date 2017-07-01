Как защититься от вируса, который атаковал компьютеры украинских компаний





Сегодня по всей Украине компьютерные сети государственных и частных компаний заразились вирусом-шифровальщиком. Вирус работает по схеме, схожей с недавней атакой WannaCry, от него пострадали сети «Укрпочты», «Укртелекома», «Фармака», «Киевэнерго» и многих других крупных и мелких компаний. Вирус атакует только системы на Windows: к примеру, в «Укртелекоме» системы, зависящие от Unix-серверов, не пострадали. Редакция собрала мнения о том, как происходила атака и что делать, чтобы обезопасить свои компьютеры.

В компании ISSP, которая занимается кибербезопасностью, исследуют сегодняшнюю атаку и уже готовы делиться промежуточными выводами. По мнению экспертов ISSP Labs, сама атака началась ориентировочно в марте-апреле 2017 года с изучения инфраструктуры, перехвата паролей, административно-технологических учетных записей.

По словам Олега Деревянко, главы совета директоров ISSP, такие атаки называются APT-атаками (APT — advanced persistence threat, то есть, стойкие угрозы высокого уровня). Хакеры проникают и находятся внутри сетей длительное время, изучают их, мимикрируют в среде информационных систем, устанавливают дополнительные бэкдоры и «спящих агентов». После очередной активной фазы они возвращаются и в нужное время запускают финальную фазу атаки, направленную или на вывод систем из строя, или на эксфильтрацию данных.

В настоящий момент проходит финальная стадия кибератаки, известная в модели ThreatSCALE, как Clean up, отмечают эксперты ISSP Labs. На этой стадии выполняются уничтожение MBR (главная загрузочная запись — код и данные, нужные для загрузки системы — ред.) и шифрование диска.

«Специалистам по информационной безопасности и IT-специалистам компаний настоятельно рекомендуем в случае успешного восстановления загрузочной области (MBR) срочно собрать log-записи и проанализировать их с помощью экспертов для выяснения действительной причины и способа первоначального проникновения злоумышленников», — советуют в компании.

В украинской Киберполиции рекомендуют обезопаситься, не открывая вложения в письмах от неизвестных адресатов, а также установить последние патчи для ОС:

Для менее распространенных, а также серверных версий ОС патчи можно найти по ссылке .

В компании «Бакотек» согласны с тем, что заражение могло произойти много месяцев назад и вирус активировался сегодня по команде извне. По оценкам специалистов компании, вирус распространяется через почту. При открытии вложения из письма, используя уязвимость CVE-2017- 0199 , зловред докачивает недостающие файлы, модифицирует MBR, перегружает ОС и начинает шифрование жесткого диска. По корпоративной сети он распространяется при помощи служебной программы PsExec .

Команда Fire Eye еще в апреле этого года опубликовала в своем блоге информацию об эксплуатации уязвимости CVE-2017- 0199 и показала, как эксплуатируется этот код. Уязвимости подверглись пользователи, у которых не был обновлен Microsoft Office.

Компания также выпустила серию рекомендаций о том, как защититься от вируса:

* блокировка на уровне конечных точек запуска файлов *.exe, *.js*, *.vbs из %AppData%;

* на уровне почтового шлюза – блокировка сообщений с активным содержимым (*.vbs, *.js, *.jse, *.exe);

* на уровне proxy – блокировка загрузки архивов, содержащих активное содержимое (*.vbs, *.js, *.jse);

* блокировка SMB и WMI-портов. В первую очередь 135, 445;

* после заражения – не перезагружайте компьютер ;

; * не открывайте подозрительные письма и особенно вложения в них;

* принудительно обновите базу антивируса и операционные системы.

Еще немного полезных ссылок на тему (пока не установлена точно разновидность шифровальщика, однако есть данные о том, что это модификации уже известного вируса Petya):