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АНАЛІТИКА

Радник Трампа вважає, що в Україні треба знизити вік мобілізованих

 

Спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Майк Волц вважає, що для стабілізації фронту в Україні треба знизити мобілізаційний вік, що дало б змогу призвати в армію «сотні тисяч нових солдатів».

«Ще одна річ, яку нам треба буде побачити - це стабілізація на полі бою. І одна з речей, про яку ми будемо питати українців - у них є проблеми з живою силою. Їхній мобілізаційний вік зараз - 26 років, не 18. Вони можуть згенерувати сотні тисяч нових солдатів», - сказав Волц у коментарі ABC News.

Він зазначив, що для початку будь-яких перемовин потрібна ця стабілізація на фронті, а для цього, на його думку, недостатньо лише нових пакетів допомоги та озброєнь, потрібен ще й приріст кількості солдатів з українського боку.

Водночас він додав, що команда Трампа чула про проблеми з моральним духом і про проблеми на лінії фронту.

«Слухайте, якщо українці попросили весь світ поставити все на демократію, треба, щоб і вони поставили все на демократію», - резюмував Волц.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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