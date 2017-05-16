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"Случайный герой" рассказал, как он остановил вирус WannaCry
08:29 15.05.2017 |
Британский исследователь в области кибербезопасности рассказал Би-би-си, как он, по его словам, "отчасти случайно" приостановил распространение программы-вымогателя, которая 12 мая заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру.
Двадцатидвухлетний блогер, известный в интернете как MalwareTech, сделал свое открытие в пятницу вечером, когда анализировал код вредоносной программы.
Он заметил, что программное обеспечение пытается связаться с необычным веб-адресом - iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com - но этот адрес не был связан с вебсайтом, потому что ни за кем не числился.
Всякий раз, когда вредоносная программа пыталась установить связь с загадочным вебсайтом, возникала ошибка и вирус начинал действовать, нанося ущерб.
В качестве эксперимента MalwareTech решил потратить 10 долларов 69 центов и зарегистрировал на себя указанный вебадрес. На правах владельца веб-адреса он обрел доступ к аналитическим данным и получил представление о масштабах сетевого вымогательства.
Но это открытие оказалось не единственным - вскоре он обнаружил, что после регистрации веб-адреса распространение вредоносной программы прекратилось.
"Отчасти это была случайность", - рассказал MalwareTech в интервью Би-би-си после продолжавшегося всю ночь расследования, за время которого он, по его словам, "глаз не сомкнул.
Что случилось?
Сначала эксперт предположил, что создатель вредоносной программы дал ей команду на самоуничтожение - это один из способов остановить распространение вируса, если что-то вдруг пошло не так. В данном случае нештатной ситуацией могла стать регистрация таинственного веб-адреса.
Но теперь MalwareTech считает, что вредоносная программа не самоуничтожилась, а "испугалась" так называемой виртуальной машины - защищенной платформы, используемой в том числе для обнаружения вирусов и считывания их программного кода.
Реальный компьютер не может получить доступ к бессмысленному адресу iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, - в отличие от виртуальной машины, которая способна имитировать подключение к нему как к подлинному вебсайту.
В последнее время создатели вредоносных программ встраивают в них специальный код проверки - не является ли машина, в которую они попали, виртуальной. Если да, то вирус не активируется, чтобы не быть уничтоженным.
"Вредоносная программа немедленно прекращает работу, чтобы предотвратить дальнейший анализ, - пишет MalwareTech в своем блоге. - Из-за моей регистрации все эти вирусы решили, что попали в виртуальную машину, и вышли из системы. [...] Таким образом, мы непреднамеренно предотвратили распространение программы-вымогателя".
Исследователя, который замедлил распространение вредоносной программы, назвали "случайным героем".
"По-моему, это правильное определение", - сказал он в разговоре с Би-би-си.
Конец ли это вымогательству?
Хотя регистрация веб-адреса, по-видимому, остановила распространение одного штамма вируса, это не значит, что с источником вымогательства покончено.
Все файлы, которые были зашифрованы с помощью WannaCry, по-прежнему остаются "в заложниках".
Эксперты также предупреждают о возможном появлении новых, более совершенных модификаций WannaCry.
"Этот вариант вируса вряд ли будет распространяться дальше, однако почти наверняка появятся его копии", - считает исследователь по кибербезопасности Трой Хант.
"Мы остановили этот вирус, но придет еще один, и так просто мы его уже не остановим", - пишет MalwareTech.
"Тут крутятся большие деньги, им [хакерам] нет причин останавливаться. Не так уж много усилий надо, чтобы изменить код и начать все заново", - добавляет "случайный герой".
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