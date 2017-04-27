Финансовые новости
- |
- 27.04.17
- |
- 12:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Amazon Echo Look — гибрид умной акустической системы и камеры, который разбирается в моде лучше вас
09:55 27.04.2017 |
Echo Look пока доступено только по приглашению, как было какое-то время после запуска первой умной акустической системы Echo. Новинка оценивается в 200 долларов.
Но самое важное то, что Echo Look - вовсе не камера наблюдения, как можно было бы подумать. Это камера-стилист или камера-консультант. Сама Amazon называет новинку Hands-Free Camera and Style Assistant.
Камера тут нужна для того, чтобы помочь пользователю выбрать себе одежду. Смысл прост. Пользователь надевает какую-то одежду и даёт голосовую команду камере сделать снимок или видео. Во-первых, со временем у пользователя собирается коллекция таких снимков, которыми можно делиться в социальных сетях, во-вторых, запись видео позволяет покрутиться перед камерой и затем посмотреть, как выбранный наряд смотрится сзади и со стороны, и в-третьих, функция Style Check даёт возможность отправить два снимка виртуальному эксперту в роли которого выступает искусственный интеллект. Он сравнит два наряда, учтёт модные тенденции и прочие аспекты, и выдаст свой вердикт. Со временем эта функция будет становиться умнее и адекватнее.
В целом можно сказать, что Echo Look представляет собой весьма странное устройство. Однако Echo Look - это ещё и полнофункциональная умная система, как и все представители семейства Echo. То есть она располагает микрофоном, динамиком и поддерживает голосовой помощник Alexa. Таким образом, Echo Look могут выбрать те, кто хотел себе АС семейства Echo, и его заинтересовали дополнительные функции, связанные с оценкой стиля. Вероятно, львиная доля покупателей новинки будет состоять из представительниц прекрасного пола. Отдельно стоит отметить, что громкость динамика пока неизвестна. Вполне возможно, использовать Echo Look именно в качестве акустической системы особого смысла не будет, а динамик у устройства служит только для озвучивания ответов Alexa на вопросы пользователя.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Количество проблемных банков уменьшилось с 5 до 3, - Катерина Рожкова
ТОП-НОВОСТИ
|Обострение в АТО. Почему снова горячо под Мариуполем
|Дефицит госбюджета в первом квартале сократился почти на 8%
|"Северный поток-2": Главное - маневры
|Пекин и Москва боятся усиления США из-за противостояния с КНДР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google представила новую сферическую камеру YI HALO
|Amazon Echo Look — гибрид умной акустической системы и камеры, который разбирается в моде лучше вас
|Хакера, который с 15 лет заработал $500 000, посадили на два года
|Плохое обращение с кандидатами на вакансии может дорого обойтись компании
|Samsung и LG рассматривают возможность создания дисплея с загнутыми краями по всем сторонам
|Jeep подготовил для китайцев семиместное "облако"
|VR-шлем DJI Goggles, позволяющий управлять БПЛА жестами, поступит в продажу в мае
Это интересно
|Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году
|Google изменит алгоритм поиска для борьбы с фейковыми новостями
|Как два хулигана создали компанию на $1 млрд
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
|Вор на глазах у посетителей ТЦ вскрыл банкомат в Тернополе и забрал 452 тысячи гривен
|Легендарный бренд Jimmy Choo выставлен на продажу
|Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android