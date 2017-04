Amazon Echo Look — гибрид умной акустической системы и камеры, который разбирается в моде лучше вас

Echo Look пока доступено только по приглашению, как было какое-то время после запуска первой умной акустической системы Echo. Новинка оценивается в 200 долларов.

Но самое важное то, что Echo Look - вовсе не камера наблюдения, как можно было бы подумать. Это камера-стилист или камера-консультант. Сама Amazon называет новинку Hands-Free Camera and Style Assistant.





Камера тут нужна для того, чтобы помочь пользователю выбрать себе одежду. Смысл прост. Пользователь надевает какую-то одежду и даёт голосовую команду камере сделать снимок или видео. Во-первых, со временем у пользователя собирается коллекция таких снимков, которыми можно делиться в социальных сетях, во-вторых, запись видео позволяет покрутиться перед камерой и затем посмотреть, как выбранный наряд смотрится сзади и со стороны, и в-третьих, функция Style Check даёт возможность отправить два снимка виртуальному эксперту в роли которого выступает искусственный интеллект. Он сравнит два наряда, учтёт модные тенденции и прочие аспекты, и выдаст свой вердикт. Со временем эта функция будет становиться умнее и адекватнее.

В целом можно сказать, что Echo Look представляет собой весьма странное устройство. Однако Echo Look - это ещё и полнофункциональная умная система, как и все представители семейства Echo. То есть она располагает микрофоном, динамиком и поддерживает голосовой помощник Alexa. Таким образом, Echo Look могут выбрать те, кто хотел себе АС семейства Echo, и его заинтересовали дополнительные функции, связанные с оценкой стиля. Вероятно, львиная доля покупателей новинки будет состоять из представительниц прекрасного пола. Отдельно стоит отметить, что громкость динамика пока неизвестна. Вполне возможно, использовать Echo Look именно в качестве акустической системы особого смысла не будет, а динамик у устройства служит только для озвучивания ответов Alexa на вопросы пользователя.