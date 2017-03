Частная американская космическая компания SpaceX в четверг, 30 марта, впервые успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с уже использовавшейся первой ступенью. Ракета, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту спутник люксембургского оператора связи SES SA. После запуска она успешно приземлилась на плавучую платформу Of course I still love you.

Повторные запуски уже использованных ракет - прорыв для SpaceX, который позволит компании существенно снизить затраты на космические полеты. Первая ступень Falcon 9 создавалась для многоразового использования, однако SpaceX до сих пор осуществляла только "одноразовые" запуски. В то же время компания уже несколько раз благополучно возвращала на Землю первую ступень, в том числе сажала ее на плавучую платформу.