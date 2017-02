В этом году компания Huawei изменила своей традиции представлять флагманские смартфоны серии P на отдельном мероприятии в апреле-мае и влилась в общую массу производителей, привезя свои главные новинки года на MWC 2017 в Барселону.

Дизайн

В плане «начинки» Huawei P10 никаких радикальных изменений по сравнению с предшественником не претерпел, поэтому неудивительно, что его презентация началась с описания дизайна. Было заявлено, что смартфон имеет специальное покрытие, на котором не остаётся ни отпечатков пальцев, ни царапин. Не меньше внимания было уделено и цветовой гамме - она подбиралась совместно с компанией Pantone, разработавшей в своё время одноимённую систему индентификации цветов для полиграфии. Кроме стандартных оттенков вроде золотого или серебристого появился весьма необычный для флагманских смартфонов светло-зелёный (Greenery).

Не менее привлекательным для любителей выделиться из толпы, по мнению Huawei, окажется и «ослепительно-синий» (Dazzling Blue), хотя кому-то, возможно, важнее будет узнать, что толщина корпуса P10 и P10 Plus составляет 6,98 мм, а сканер отпечатка пальца теперь расположен не на задней панели, а спереди под экраном.





Аппаратная часть

Что касается аппаратной платформы, то она, как и ожидалось, подверглась лишь плановым усовершенствованиям. В Huawei P10 применяется восьмиядерная однокристальная система HiSilicon Kirin 960 (4 × Cortex-A73 + 4 × Cortex-A53, GPU Mali-G71MP8), уже знакомая нам по модели Huawei Mate 9 и дополненная 4 Гбайт ОЗУ (LPDDR4), а также 64 Гбайт флеш-накопителем. В версии P10 Plus установлен тот же чип, но помимо уже упомянутой конфигурации 4/64 Гбайт предусмотрена модификация с 6 Гбайт оперативной и 128-Гбайт флеш-памяти. Кроме того, Huawei P10 Plus позиционируется компанией как первый смартфон с поддержкой 4.5G LTE со скоростью загрузки данных до 600 Мбит/с.

Впрочем, как нетрудно догадаться, главное отличие P10 Plus от P10 заключается вовсе не в этих гигабайтах, а в характеристиках их дисплеев. В P10 установлена 5,1-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 точек, в то время как вариант с приставкой Plus получил 5,5-дюймовый экран, отображающий 2560 × 1440 пикселей. Таким образом, P10 Plus стал первым представителем флагманской серии P, оснащённым экраном Quad HD (напомним, что P9, несмотря на ту же диагональ, поддерживал лишь Full HD). Защитное стекло у обеих моделей имеет маркировку Gorilla Glass 5 и модный сейчас 2.5D-дизайн.





Больший физический размер экрана и выросшее число пикселей на нём закономерно потребовали более мощный источник питания. У Huawei P10 Plus его ёмкость составляет 3750 мА·ч, тогда как модель P10 довольствуется аккумулятором на 3200 мА·ч. При таких показателях производитель обещает до двух дней автономной работы, кроме того, батареи поддерживают функцию быстрой зарядки Huawei Super Charge.

Камеры

Камеры в семействе Huawei P10 вновь были разработаны в сотрудничестве с Leica и снова имеют сдвоенную конструкцию: один сенсор делает обычные снимки, получая из них информацию о цвете, другой - только монохромные, считывая данные о свете. Благодаря такой технологии обеспечивается более широкий динамический диапазон и лучшее качество фотографий, сделанных в темноте.

Разница лишь в том, что теперь чёрно-белый модуль имеет разрешение 20 Мп. В паре с ним работает 12-Мп цветной сенсор, который в Huawei P10 скомпонован с оптикой с диафрагмой f/2,2 (аналогичный тандем применяется в Mate 9), а в P10 Plus ему достался объектив со светосилой f/1,8. Имеются также оптическая система стабилизации, двойная вспышка и гибридный автофокус, а программное обеспечение, управляющее работой камер, также было переработано. Фронтальная камера у обеих новинок построена на основе 8-Мп датчика, и к её созданию также «приложила руку» Leica.





Цены, начало продаж

Huawei P10 и P10 Plus уже из коробки будут работать под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой Emotion UI 5.1. Они поступят в продажу в ряде стран в марте 2017 года по цене от 650 евро. Столько будет стоить Huawei P10 в «минимальной» конфигурации с 4 Гбайт ОЗУ и 64-Гбайт накопителем. P10 Plus с аналогичными объёмами памяти оценён в €700, в то время как за эту же модель, но с 6 Гбайт «оперативки» и 128-Гбайт встроенным хранилищем, придётся заплатить €800.