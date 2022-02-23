Финансовые новости
- |
- 23.02.22
- |
- 11:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кража зарядных кабелей для электромобилей стала новым кошмаром для владельцев таких машин в Великобритании
Новая волна преступности быстро распространяется по Великобритании: как сообщают источники, в последнее время участились кражи зарядных кабелей электромобилей. Эти кабели являются критически важными для владельцев электромобилей, которые необходимо регулярно заряжать.
Воры нацелились на зарядные кабели, которые затем продаются по сниженной цене на вторичном рынке или уничтожаются ради большого количества меди внутри таких кабелей.
Правоохранительные органы добавляют, что раньше главной проблемой в Великобритании была кража каталитических конвертеров (нейтрализаторов). За год фиксировалось более 10 000 подобных краж. Эксперты полагают, что стоимость замены украденных зарядных кабелей может превзойти 10 миллионов фунтов стерлингов в год, которые до этого тратились на замену каталитических конвертеров.
В последние годы в Великобритании наблюдается устойчивый рост продаж полностью электрических транспортных средств или гибридных моделей. В настоящее время в Великобритании насчитывается более 400 000 таких автомобилей. Зарядные кабели длиной до 4,5 м заполнены медными кабелями, которые можно продать как металлолом. С другой стороны, замена украденных кабелей может стоить до 700 фунтов стерлингов, а на вторичном рынке такие кабели стоят около 200 фунтов стерлингов.
Зарядный кабель крадут во время зарядки автомобиля или из багажника. Поэтому рекомендуется заряжать свой автомобиль в безопасном месте.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада поддержала законопроект, разрешающий оборот гражданского огнестрельного оружия, но не короткоствольного
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине запускают программу «Экономического патриотизма» - Зеленский
|Зеленский издал указ о призыве резервистов
|США вводят санкции против суверенного долга России
|ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы в ответ на признание ДНР и ЛНР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кража зарядных кабелей для электромобилей стала новым кошмаром для владельцев таких машин в Великобритании
|В США алгоритму отказали в авторских правах на картину
|Пожар на полмиллиарда долларов. В Атлантике сгорело тысячи Bentley и Lamborghini
|По оценке Juniper Research, в этом году из-за мошенничества с цифровой рекламой будет потеряно 68 млрд долларов
|Virgin Hyperloop решила переориентироваться с пассажирских перевозок на скоростную доставку грузов
|Приложение социальной сети Truth Social Дональда Трампа оказалось непросто установить из-за очень высокого спроса
Это интересно
|В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei
|Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E
|Intel переманила из AMD ведущего архитектора дискретных графических чипов
|BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях
|Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн
|Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q
|Хотите приложения Android на Windows 11? Придётся приготовить ПК с производительным CPU, минимум 8 ГБ ОЗУ и SSD