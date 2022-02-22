По оценке Juniper Research, в этом году из-за мошенничества с цифровой рекламой будет потеряно 68 млрд долларов

Специалисты аналитической компании Juniper Research провели исследование, которое показало, что расходы на цифровую рекламу, потерянные из-за мошенничества во всем мире, в 2022 году достигнут 68 млрд долларов. Для сравнения: в 2021 году из-за мошенничества с цифровой рекламой было потеряно 59 млрд долларов.

Аналитики называли пять стран, которые больше других пострадали от мошенничества с рекламой. Это США, Япония, Китай, Южная Корея и Соединенное Королевство. Суммарно на них приходится 60% мировых потерь. Только на США придется 35% убытков от мошенничества с рекламой в 2022 году. Это более 23 млрд долларов.

«Поскольку США представляют такой значительный рынок с точки зрения расходов на рекламу, кампании в Северной Америке, несомненно, привлекут внимание мошенников, - полагают эксперты Juniper Research. - Это приведет к беспрецедентным инновациям в тактике мошенничества в США, а рекламодатели продемонстрируют более высокие требования к услугам по обнаружению мошенничества и смягчению его последствий».

Ожидается, что наиболее успешные инструменты обнаружения мошенничества с рекламой будут использовать алгоритмы машинного обучения для сравнения рекламного трафика с ранее наблюдаемыми и поддающимися проверке исходными данными.