Мошенники под видом Илона Маска украли более 2 млн долларов в криптовалюте

Федеральная торговая комиссия США сообщила, что за последние шесть месяцев пользователи потеряли более 2 миллионов долларов в криптовалюте из-за мошенников, которые выдают себя за генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk).

«Обещания гарантированной огромной прибыли или заявления о том, что ваша криптовалюта будет умножена, - это всегда мошенничество», - заявил представитель Федеральной торговой комиссии США.

Довольно давно мошенники выдают себя за Илона Маска, чтобы выманивать у пользователей социальных сетей криптовалюту. Часто они действуют в Twitter, используя те же аватары, что и сам Илон Маск. Мошенники предлагают своим потенциальным жертвам отправить криптовалюту на определенный адрес кошелька, получив взамен более крупную сумму.

Всего с октября прошлого года пользователи сообщили, что потеряли более 80 миллионов долларов в результате мошенничества с криптовалютой. Эта сумма увеличилась в 10 раз по сравнению с прошлым года. В среднем потери составляют около 1900 долларов на человека.

В прошлом году злоумышленники взломали учетные записи, принадлежащие Илону Маску, Бараку Обаме, Джо Байдену, Биллу Гейтсу и прочим знаменитомостям. Мошенники получили почти 120 000 долларов за короткий срок.