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«Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме
21:32 14.04.2021 |
Осужденный американским правосудием на 150 лет тюрьмы махинатор Бернард Мэдофф умер в тюрьме в США. В 90-е годы Мэдофф создал инвестиционную пирамиду, рухнувшую после того, как его инвесторы, напуганные кредитным кризисом, попытались одновременно вывести из нее около 7 млрд долларов, которых у Мэдоффа не оказалось.
Подобные финансовые схемы, которые в Америке называются схемами Понци - по имени известного мошенника 1920-х годов, выплачивают вкладчикам доходы не из своих прибылей, а за счет привлечения новых вкладчиков.
Весной 2010 года Мэдофф признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег, а летом получил 150 лет лишения свободы и с тех пор находился в федеральной тюрьме в штате Северная Каролина.
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Однажды сотрудники Мэдоффа поступили очень хитро, убрав поддельные трейдинговые записи в холодильник, чтобы аудиторы не смогли почувствовать, что они все еще теплые, так как их только что достали из принтера.
Нанесенный им ущерб оценивается в сумму от 50 до 65 млрд долларов, его жертвами стали три тысячи человек. Чтобы возместить его хотя бы частично, имущество создателя самой крупной финансовой пирамиды в истории Уолл-стрит и его жены было распродано с аукциона в Нью-Йорке осенью 2010 года.
"Мы думали, что он Бог. Мы доверяли всему, что он делал", - сказал в 2009 году лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель, фонд которого потерял 15,2 млн долларов.
В суде Мэдофф сказал, что когда начинал свою финансовую пирамиду, то надеялся, что она просуществует ограниченное время.
"Не могу передать словами, как я сожалею о содеянном, - сказал Мэдофф в суде, признавая вину. - Я осознавал, что мой арест и этот день неминуемо настанут".
В прошлом году Мэдофф попросил о досрочном освобождении, сославшись на проблемы со здоровьем, в том числе заболевание почек. В интервью Washington Post он сказал, что "совершил ужасную ошибку".
"Я неизлечимо болен, - сказал он. - От моей болезни нет лекарства. Я отсидел 11 лет и, честно говоря, сильно страдал от этого".
Судья отклонил просьбу Мэдоффа, отметив, что многие жертвы по-прежнему страдают из-за своих финансовых потерь.
"Я также считаю, что господин Мэдофф никогда не испытывал искреннего раскаяния и сожалел только о том, что его прежняя жизнь рушится", - добавил Денни Чин.
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08.09.09 Пирамида Мэдоффа в разрезе
Восемнадцатый и девятнадцатый этажи здания "Помада" в Манхэттене, названного так за свою форму, в первом десятилетии этого века использовались для ведения дел высокоуважаемой компанией, специализирующейся на рыночных операциях с большими объемами торговли.
Младший сын Мэдоффа Эндрю умер в 48 лет от рака в 2014 году.
Его брат, Марк, покончил с собой в 2010 году. Оба работали на отца, хотя и отрицали обвинения в причастности к мошенничеству.
Еще один член семьи, брат Бернарда Мэдоффа Питер в 2012 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за соучастие в преступной афере.
29 апреля 2021 года Бернарду Мэдоффу должно было исполниться 83 года. Он скончался в Федеральном медицинском центре Батнера в Северной Каролине.
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