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Полиция разоблачила схему незаконной добычи драгоценных камней
09:42 23.03.2021 |
Правоохранители обнаружили преступную схему добычи драгоценных камней, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"В рамках расследования уголовного производства правоохранители выяснили, что в преступной схеме были задействованы сотрудники акционерного общества и частные предприниматели. Именно они организовали добычу полезных ископаемых - топаза, берилла и кварцевого сырья. Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к работе", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели 15 обысков на территории Киева, Киевской и Житомирской областей - в офисном помещении акционерного общества, в шахтах и на ювелирном заводе. Во время следственных действий у фигурантов изъяли более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы, мобильные телефоны. Сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения экспертизы.
Как отмечается, что добыча минералов осуществлялось общеопасным способом - по применению буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве. В дальнейшем злоумышленники через подставные общества поставляли добытые полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве.
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.
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