В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность злоумышленников, которые выманивали средства у граждан Евросоюза и стран СНГ под видом инвестиций в криптовалюту, ценные бумаги, золото и другие активы.

Как сообщается на сайте СБУ, группировка организовала сеть «колл-центров». Злоумышленники от имени сотрудников известных брокерских компаний звонили жертвам и предлагали заработок на торговле различными активами, обещая большую прибыль в краткие сроки.

После получения средств они блокировали «вкладчиков».

Также злоумышленники использовали базы данных жертв подобных схем и предлагали им вернуть средства за комиссию. После ее оплаты они прерывали связь с потерпевшими.

В СБУ назвали схему «трансграничным мошенническим механизмом». Ее организаторами были как граждане Украины, так и других государств. Деятельность координировались из Киева.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли более 2 млн гривен украденных средств, серверы и документы.

Следствие продолжается.