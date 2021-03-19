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В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту
09:37 19.03.2021 |
Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность злоумышленников, которые выманивали средства у граждан Евросоюза и стран СНГ под видом инвестиций в криптовалюту, ценные бумаги, золото и другие активы.
Как сообщается на сайте СБУ, группировка организовала сеть «колл-центров». Злоумышленники от имени сотрудников известных брокерских компаний звонили жертвам и предлагали заработок на торговле различными активами, обещая большую прибыль в краткие сроки.
После получения средств они блокировали «вкладчиков».
Также злоумышленники использовали базы данных жертв подобных схем и предлагали им вернуть средства за комиссию. После ее оплаты они прерывали связь с потерпевшими.
В СБУ назвали схему «трансграничным мошенническим механизмом». Ее организаторами были как граждане Украины, так и других государств. Деятельность координировались из Киева.
В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли более 2 млн гривен украденных средств, серверы и документы.
Следствие продолжается.
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