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В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд
14:10 30.10.2020 |
Суд в Китае приговорил к различным срокам тюремного заключения организаторов криптовалютной пирамиды WoToken, ущерб от которой составил около $1,1 млрд, сообщает The Block.
Согласно решению суда, четверо осужденных проведут за решеткой от 2,5 до 8,8 лет.
Незаконно полученные ими от схемы Понци доходы в размере 425 млн юаней (~$63 млн) конфискуют в пользу государства.
Суд установил, что Гао Юйдун, Ли Цибин, Ван Сяоин и Тянь Бо с августа 2018 года по ноябрь 2019 года управляли торговой платформой WoToken с нативным токеном WOR, построенной по схеме многоуровневой пирамиды.
По состоянию на 8 октября 2019 года платформа привлекла 715 249 пользователей из Китая.
Суд привел общее количество активов, вложенных ими в мошенническую схему, включая:
* 46 050 BTC;
* 286 млн USDT;
* 2 млн ETH;
* 292 590 LTC;
* 6,8 млн EOS.
На момент ареста организаторов WoToken в мае этого года совокупная стоимость полученных платформой средств составила приблизительно 7,7 млрд юаней (~$1,1 млрд).
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