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В СБУ пояснили, почему работают магазины «заблокированной» пирамиды B2B Jewelry
15:47 08.09.2020 |
Магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию. Об этом сказано в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины (СБУ).
Сообщается, что организаторам финансовой пирамиды, которых СБУ разоблачила в присвоении более $250 млн инвесторов, вручаются подозрения.
"Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.
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