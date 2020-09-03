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Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
19:43 03.09.2020 |
Президенту АО АКБ "Аркада" Константину Паливоде сообщили о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен (ч. 5 ст. 191 КК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Проведенным досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность главі правления АО АКБ "Аркада", вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является АО АКБ "Аркада".
Так, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с АО АКБ "Аркада" и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн гривен", - говорится в сообщении .
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
В прокуратуре добавили, что в помещении АО АКБ "Аркада", а также по месту жительства подозреваемого и других лиц проходят обыски.
Напомним:
Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".
Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК "Киевгорстрой" провести аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка "Аркада" с целью завершения строительства объектов.
Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке "Аркада" и начал процедуру вывода банка с рынка.
Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.
Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.
В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".
Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с долей 74,80%.
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